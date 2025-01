Homem é preso por maus tratos a animais

Domingo foi um dia que um cidadão vargengrandense não vai esquecer tão rápido e servirá também de exemplo para quem causa maus tratos a animais. Conforme pode apurar a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, um senhor morador de Vargem Grande do Sul foi preso, acusado de agredir um gato ainda filhote, que ficou ferido após as agressões sofridas.

A polícia foi acionada e foi feito um Boletim de Ocorrência, com o indivíduo sendo preso e recolhido na cadeia pública de São João da Boa Vista, onde passou algumas horas até ser liberado devido à sua idade. Ele deve responder a uma ação por maus tratos e se for condenado, deverá cumprir a sentença.

O animal ferido foi encaminhado à Associação dos Amigos dos Animais-AAMA, de Vargem Grande do Sul, presidida por Evania Coracini que o acolheu e o levou aos cuidados do veterinário. Na sua página nas redes sociais, Evania faz um apelo para que as pessoas colaborem com o tratamento do gatinho que precisará de exames de ultrassom, de sangue, além de várias radiografias e medicamentos. “É uma vida, o certo seria o causador dos ferimentos pagar, mas vai demorar até ser julgado”, apelou a cuidadora.

A chave Pix para quem puder fazer as doações, é o número do CNPJ da AAMA – 17.833.247/0001-91.