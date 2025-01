Homem de 33 anos foi morto em São João

A Polícia Militar de São João da Boa Vista foi acionada por volta das 1h40 da sexta-feira, dia 3 de janeiro, para atender uma ocorrência de desinteligência, na área central da cidade vizinha a Vargem Grande do Sul, se deparou com suspeitos de furto e acabou também se defrontando com um caso de homicídio doloso.

De acordo com informações da 1ª Companhia do 24º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI), a equipe avistou dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles carregava uma bolsa preta. Durante a abordagem, eles demonstraram nervosismo e apresentaram respostas conflitantes aos questionamentos feitos. Até que um deles acabou confessando ter furtado um prédio da Assistência Social, no Centro de São João.

Quando os policiais chegaram ao local do furto com os suspeitos, uma equipe de segurança privada já estava pelo endereço, após ser acionada pelo disparo do alarme. No imóvel, havia roupas e objetos espalhados pelo chão e foi verificado que foram arrombadas três portas e uma janela. Representantes da instituição foram chamados para acompanhar o trabalho policial, bem como verificar os danos causados.

Assassinato

No momento do registro da ocorrência do furto, os detidos comentaram sobre um homicídio ocorrido na Avenida Padre Josué, próximo ao cruzamento com a Rua General Carneiro. Uma equipe da polícia se dirigiu até o endereço mencionado, onde foi encontrado o corpo sem vida de um homem de 33 anos, identificado como L.R.S.

Um dos suspeitos informou que o crime teria sido motivado por uma discussão ocorrida próximo à estação de trem, por motivos pessoais, que ainda não haviam sido esclarecidos. Após a briga, a vítima teria sido seguida e agredida na Avenida Padre Josué.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos nos locais relacionados ao crime, incluindo a sede da Assistência Social, a estação de trem e o local do óbito. Após as diligências, a funerária foi responsável pela remoção do corpo da vítima.

Os dois homens detidos foram identificados como sendo W.D.B., 22 anos, e B.S.R., 29 anos. A dupla foi levada à Delegacia de Polícia Civil. A bolsa preta encontrada com os suspeitos carregava objetos furtados, que foram identificados pelos responsáveis pela instituição e devolvidos.