Dando prosseguimento às inaugurações, no dia 30 dezembro, às 16h30, o prefeito inaugurou a Academia de Saúde Leonor Gasparim Micheletto, na Rua Santa Catarina, no Jd. Santa Cândida. A obra iniciada em junho de 2023, foi orçada na época de sua construção em R$ 379.087,10, sendo que deste total, R$ 250 mil eram provenientes de uma emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (PSOL), que conseguiu a verba junto ao Governo Federal, atendendo pedido do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura e o restante do investimento foi de recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Durante a inauguração, foi lida a biografia de dona Leonor, autoridades fizeram uso da palavra e a placa foi descerrada por familiares da homenageada. Nascida em Vargem Grande do Sul no dia 28 de outubro de 1941, era filha de Manoel Gasparim e Concheta Afonso. Moradora antiga da Vila Polar, na juventude trabalhou na Tecelagem e tinha um coração generoso e sempre procurando ajudar o próximo, sendo respeitada por todos ao seu redor.

Casou-se com Antônio Micheletto e tiveram os filhos Luís Antônio, Carlos Alberto e Márcia. Moraram por 42 anos na baixada do Rio Verde. Era católica fervorosa, frequentadora da Paróquia de Santo Antônio e nas suas ações cotidianas, sempre procurava praticar o amor e a fé. Faleceu no dia 21 de agosto de 2021, deixando um legado de amor, respeito e fé.

Lançado em 2011, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Academia da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde da população a partir da implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a orientação de práticas corporais e atividade física e de lazer e modos de vida saudáveis.

Através dos profissionais da rede municipal, a Academia da Saúde vai trabalhar os seguintes eixos temáticos: Práticas corporais e atividades físicas; Promoção da alimentação saudável; Mobilização da comunidade; Educação em saúde; Práticas artísticas e culturais; Produção do cuidado e de modos de vida saudáveis; Práticas integrativas e complementares; e Planejamento e gestão.

Outra Academia de Saúde foi iniciada no mesmo ano em dezembro, localizada na Rua dos Paulistas, ao lado do Estádio Dudu Ramão, na Vila Santa Terezinha, mas ainda não está pronta.

Fotos: Reportagem