Foto de Fernanda Ligabue foi eleita entre as 10 melhores do Greenpeace de 2024

Uma foto da documentarista Fernanda de Paiva Ligabue está entre as 10 melhores fotos feitas este ano pela ONG Greenpeace ao redor do mundo. A foto foi tirada em março, de drone, sobre a foz do Rio Amazonas quando ele deságua no Oceano Atlântico.

Chama a atenção o momento da foto, quando o barco a vela Witness do Greenpeace navega sobre a fina linha que separa as duas águas, mostrando o lindo contraste entre o verde e o amarelo com o pequeno veleiro servindo de referência.

O local é conhecido como o Delta do Amazonas, quando um dos maiores rios do mundo deságua no Oceano Atlântico, localizado entre os estados do Pará e Amapá.

O trabalho de Fernanda consistia em documentar o trabalho de cientistas brasileiros, que tinham por finalidade estudar os possíveis impactos da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

Esta e outras fotos interessantes que tratam das reviravoltas climáticas e questões socioambientais podem ser vistas acessando “Best Greenpeace photos of 2024”, no link do Greenpeace.