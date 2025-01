Helena e Benício foram os nomes mais registrados em Vargem

De acordo com o Portal da Transparência de Registro Civil, em 2024, foram registrados 422 nascimentos em Vargem Grande do Sul. Dos 50 nomes mais comuns escolhidos pelos pais para essas crianças, Helena foi o preferido para meninas, nomeando 10 garotinhas, e Benício para meninos, nomeando seis bebezinhos.

Dados divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país, identificou que a preferência por Helena é nacional. Em todo país, esse nome foi dado a 24.532 meninas, enquanto Miguel foi o escolhido para 23.917 meninos.

Em Vargem Grande do Sul

Segundo os dados da Arpen, atualizados até o dia 23 de dezembro, os nomes femininos com mais registros em 2024 na cidade foram Helena, Heloísa, Maria Clara, Maitê, Cecília, Elisa, Maria Alice, Heloá, Helena Beatriz e Ana Beatriz. Já os nomes masculinos com maior número de registros são Benício, Bernardo, Theo, Gael, Heitor, Arthur, Rafael, Henrique, Davi e João Miguel.

De acordo com o Dicionário de Nomes em Uso no Brasil, Helena é um nome de origem grega. O termo hélê quer dizer “raio de Sol”, fazendo com que o significado de Helena seja “a reluzente” ou “a resplandecente”. O mesmo dicionário aponta que uma das origens do nome Benício é o latim benitius, uma junção dos termos bene e ire, formando o significado de “o que vai bem”.

Helena e Miguel lideram ranking nacional

Entre os nomes femininos, Helena mantém a preferência entre os brasileiros desde 2020. Em 2024, o segundo nome mais registrado foi Cecília, com 18.980 ocorrências, seguido de Maitê (17.669), Alice (15.699) e Laura (15.396). Outros nomes populares foram Maria Cecília, Maria Alice, Aurora, Antonella e Ísis.

No ranking masculino, Miguel ainda lidera e em segundo lugar entre os meninos ficou Gael, com 21.302 registros, e Ravi apareceu em terceiro, com 20.948. Théo, Heitor e Arthur também figuraram entre os mais escolhidos, além de Noah, Davi, Bernardo e Samuel.

Primeiro e último bebê do ano

Uma das matérias mais aguardadas pelos leitores da Gazeta de Vargem Grande é sobre quem foi o último bebê a nascer no ano que chegou ao fim e quem foi o primeiro bebê a vir ao mundo no ano que se inicia. Essa é uma matéria que o jornal fez por mais de 40 anos.

No entanto, devido a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Gazeta não teve acesso aos dados do último bebê nascido em Vargem Grande do Sul em 2023 e nem do primeiro bebê nascido na cidade em 2024. Nem o Hospital de Caridade e nem o Cartório de Registro Civil passaram as informações.