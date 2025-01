Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Henriqueta de Andrade Donato, aos 63 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Residia no Jardim São Lucas; era viúva de Orzélio Cândido Donato; deixou os filhos Marcelo, Simone, Márcio, Geovana e Marco Antônio; as noras Sarah e Vitória; os genros Renato e Ricardo; os netos Yasmim Vitória, Maria Júlia, Helena, Renatinho e Aghata Noemy; e os irmãos Roberto, Luís Carlos, Maria e Regina. Foi sepultada no dia 28 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nivaldo Aparecido Borges, aos 66 anos de idade, no dia 28 de dezembro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Maria Luiza Eufrozina Henrique Borges; os filhos Rodrigo e Micaela; o genro Luís Fernando; os netos Raphael, Lavínia, Luís Miguel e Lívia; e a irmã Maria Aparecida. Foi sepultado no dia 29 de dezembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Carlos de Oliveira, conhecido como Tio Zé, aos 65 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Residia na Cohab I; solteiro; deixou os filhos Felipe e Clara; a nora Ariele; as netas Sofia e Lorena; e as irmãs Benedita e Celina. Foi sepultado no dia 1º de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Celso Delgado, aos 69 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Sônia; a filha Marcela; genro e neto. Foi sepultado no dia 2 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Silva Carvalho, aos 59 anos de idade, no dia 2 de janeiro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou os pais Iolanda e Lázaro Luís; o marido Luís Antônio da Silva; a filha Bruna; o genro Antônio Carlos; os netos Ana Laura e Carlos Miguel; e as irmãs Valéria, Luciene e Sandra. Foi sepultada no dia 2 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Flávio Eduardo Ferreira, aos 42 anos de idade, no dia 2 de janeiro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou pais; filhos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Hélio Aparecido de Oliveira, aos 66 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Residia no Jardim do Lago I; deixou a esposa Cilda dos Santos Oliveira; os filhos Luciana, Daniela, Tatiane, Rafael e Maria; genros; nora; e netos. Foi sepultado no dia 3 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Cristina Bernadeli Cardoso, aos 82 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Maria Cristina residia no Centro; era viúva de Antônio Cardoso; deixou os netos Kevin e Kenny; os irmãos Maria Regina, Eliana e José Luís; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

