Editorial: Esperança de melhores dias

Ano novo que se inicia, nova administração municipal que toma posse, novos legisladores entram em cena e todas estas novidades levam a pensar sobre melhores dias, que esforços sejam feitos unindo pessoas com o mesmo propósito para que façam acontecer algo de melhor na vida da cidade, refletindo no bem estar de todos os seus habitantes.

Devemos cultivar a esperança que algo de bom vai acontecer, que boas energias e sabedoria vão conduzir nossos legisladores e administradores a tomarem as melhores medidas, usando o dinheiro público com o devido respeito, tirando o máximo de proveito em tudo que puderem, para atender quem mais precisa.

Esperança que os novos legisladores façam uma lei que pelo menos leve à discussão se um imóvel da cidade merece ser preservado ou não como patrimônio histórico e como fazer para compensar seus proprietários. São 150 anos de história do município e quem sabe com esperança nestes quatro anos os vereadores tomem uma decisão e aprovem uma lei neste sentido.

Esperança que a saúde municipal caminhe para melhor, cumprindo seu papel e diminuindo o sofrimento dos que precisam. Esperança depositada nas mãos dos novos dirigentes, novos diretores e em centenas de servidores municipais que trabalham neste setor.

Uma centelha de esperança para que a educação caminhe cada vez mais para que os alunos da rede municipal tenham escola em tempo integral e já que é para ter esperança, quem sabe o ensino médio também caminhe neste sentido, com os jovens passando mais tempo nas escolas, aprendendo mais, saindo do triste estado que está a educação no Brasil e que possam ter sim, esperança de frequentar uma boa faculdade e ter uma vida melhor.

Esperança que os proprietários das terras onde passa o Rio Verde e seus afluentes possam acolher um plano municipal de preservação das matas ciliares destes importantes fornecedores de água aos habitantes da cidade e que o poder público municipal preserve as minas e nascentes do município, num trabalho conjunto com os proprietários dos imóveis. A esperança é a última que morre.

Sim, esperança que as represas fiquem prontas, que o Parque Linear do Rio Verde tome forma e comece a dar seus frutos, e, quanta esperança devemos ter em ver a cidade mais arborizada, com cada rua ornada com árvores floridas e dando sombras, amenizando o calor que emana do asfalto que sufoca a todos com o calor que absorve.

Sim, temos de ter esperança que um bom trabalho seja feito e atraia boas indústrias e empresas para a cidade, gerando mais emprego e riqueza. “Tenho esperança que uma boa empresa que utilize gás vai ser atraída para nosso município e gerará dezenas de empregos”. O gás está passando praticamente dentro do distrito industrial e devemos ter esperança que algo a respeito aconteça.

Esperança que o Plano Diretor seja estudado de fato pelos vereadores, seja emendado, ganhe vida, tome forma, seja aprovado com a participação da população e, esperança maior, quase impossível, que o prefeito de plantão o coloque em funcionamento, respeitando suas diretrizes.

Enfim, devemos ter muita esperança que tudo isso aconteça, mas não devemos, como são muitas coisas, perder a esperança que elas de fato venham a acontecer.