Reinauguração do Centro Comunitário III Vilas

A última inauguração realizada pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes foi o Centro Comunitário III Vilas, localizado na Vila Santana. Durante muitos anos o local ficou abandonado e passou por uma reforma completa iniciando desde o teto, com as ampliações necessárias, novos banheiros, cozinha, camarim, espaço para bilheterias e outras melhorias.

Referência dos antigos bailes que aconteciam no bairro, principalmente dos carnavais do passado, o clube deverá ser usado pelos moradores da Vila Santana e demais bairros próximos, que poderão utilizar de suas dependências para diversas finalidades culturais, sociais, esportivas e de lazer, como acontece com o Clube XXI de Abril, localizado na Vila Polar.

Fotos: Reportagem