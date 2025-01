PM apresentou nova tecnologia para emergências

Nas festividades do final de 2024, a Polícia Militar do Estado de São Paulo reforçou o policiamento ostensivo e os Centros de Operações (Copom) devido ao aumento significativo no número de chamadas, especialmente durante o Natal e o Ano Novo.

Em comunicado enviado à imprensa, a Polícia Militar explicou que a demanda por atendimento emergencial aumenta consideravelmente nas celebrações tradicionais desta época. Por exemplo, em 2023, das 18h de 24 de dezembro até as 6h de 25 de dezembro, o Copom do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), que atende 52 municípios, entre eles Vargem Grande do Sul, além de municípios das regiões de Piracicaba, Rio Claro, Americana, Limeira, São João da Boa Vista e Sumaré, recebeu 3.712 chamadas, que geraram 2.976 ocorrências. No mesmo período em 2024, foram 6.327 chamadas recebidas, que geraram 2.660 ocorrências.

Já entre as 18h de 31 de dezembro de 2023 até 1º de janeiro de 2024 às 6h, foram 3.270 chamadas recebidas e 2.459 ocorrências geradas. Neste ano, entre as 18h de 31 de dezembro e às 6h de 1º de janeiro, foram 5.243 ligações atendidas, que geraram 2.316 ocorrências.

Para a Polícia Militar, o aumento significativo no número de chamadas de 2023 para 2024 evidencia a importância do reforço no atendimento e do uso de tecnologias inovadoras para agilizar as respostas.

Localização de solicitantes

Segundo a PM, uma das principais novidades em 2024 foi a implementação do sistema “Obter Localização do Solicitante” (AML – Advanced Mobile Location), uma tecnologia que utiliza as coordenadas do dispositivo móvel, como o celular, para identificar, em tempo real, a localização exata de quem realiza chamadas pelo 190.

Essa funcionalidade permite atualizações a cada três segundos e visualização detalhada no mapa, tornando o atendimento mais ágil e eficiente. Para a polícia, a ferramenta já demonstrou seu potencial ao auxiliar equipes policiais em situações críticas durante o Natal e o Ano Novo, garantindo que as viaturas cheguem rapidamente ao local das ocorrências.

Importância do uso responsável do 190

Com o aumento das chamadas, a Polícia Militar reforçou a necessidade de utilizar o 190 apenas para emergências reais. Casos de menor gravidade, como perturbação de sossego ou pancadões, podem ser registrados pelo aplicativo 190, disponível para Android e iOS.

De acordo com a PM, essa prática ajuda a liberar as linhas telefônicas para situações mais urgentes. “O reforço no atendimento e a utilização de tecnologias como o AML reforçam nosso compromisso em oferecer um serviço mais rápido e eficiente para a população. É fundamental que todos utilizem o 190 com responsabilidade, priorizando as emergências reais,” destacou o capitão PM Tiago Augusto, chefe do Centro de Operações do CPI-9.