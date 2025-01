Homem é preso por tráfico no Jardim Dolores

Uma operação da Polícia Militar na terça-feira, dia 14, por volta das 20h30, resultou na prisão de um rapaz de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas no Jardim Dolores.

Durante patrulhamento ostensivo e preventivo pela região, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, conhecido na localidade por denúncias anteriores de envolvimento com o tráfico, tentou fugir ao notar a aproximação da viatura. Ele foi perseguido e detido próximo à Praça da Escola José Gilberto de Oliveira Souza.

Na abordagem, foram encontrados com ele uma pedra bruta de crack, um celular e R$ 77,00 em espécie. Ao ser questionado, o suspeito confessou estar realizando tráfico no local há mais de um mês. Ele revelou que fracionava a pedra de crack em porções que eram vendidas a R$ 10,00 cada.

Ainda durante o interrogatório, afirmou possuir mais drogas em sua residência. Com a autorização e acompanhamento de sua mãe, os policiais realizaram uma busca no quarto do suspeito. No local, foram encontradas três porções de cocaína, quatro porções de maconha, uma tesoura, uma lâmina usada para fracionar drogas, diversas embalagens plásticas e R$ 314,00 em dinheiro. O rapaz assumiu a posse de todos os itens e informou que as porções de cocaína eram comercializadas a R$ 30,00 cada.

Após a apreensão, ele foi levado ao Pronto Atendimento Municipal, onde passou por avaliação médica. Em seguida, foi conduzido à Delegacia de São João da Boa Vista, onde ratificou sua prisão em flagrante. Ele permanece detido e à disposição da Justiça.