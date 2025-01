Furtou fios de energia e foi detido

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar por furto de fios de energia no Jardim Dolores, na quarta-feira, dia 15, por volta das 8h50. O caso teve início quando a vítima constatou o desaparecimento dos fios de energia de sua residência. Imediatamente, ela apresentou imagens de segurança de um comércio próximo aos policiais militares, que assumiram o caso.

Nas imagens, foi possível identificar o rapaz, já conhecido nos meios policiais pela prática de diversos furtos na região. O vídeo registrou ele dirigindo-se ao imóvel da vítima e retornando em seguida com os fios em mãos.

Com essas informações, a equipe policial iniciou diligências pelo bairro. Durante as buscas, localizaram o rapaz na praça da Rua Aparecido Cossi, ainda com as mesmas roupas registradas no vídeo.

Ao ser abordado, o suspeito carregava uma mochila contendo duas ferramentas, sendo uma torquês e uma chave philips. Questionado sobre o crime, confessou a autoria do furto.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, ficando detido à disposição da Justiça.