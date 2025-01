Polícia desmantela cultivo de maconha em Águas da Prata

Ação conjunta resulta na apreensão de drogas, equipamentos e na prisão de suspeita

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, sob o comando do delegado Antônio Carlos Pereira Junior, e a Polícia Militar desmantelou, na tarde de terça-feira, dia 14, um esquema de cultivo e preparação de maconha no bairro Cascata, em Águas da Prata. A ação resultou na apreensão de 66,75 quilos de plantas frescas de maconha, 4,5 quilos da droga já pronta para o consumo, além de equipamentos utilizados na produção e acondicionamento das substâncias.

A investigação, que visava apurar informações sobre o cultivo de plantas destinadas à produção de drogas, levou os agentes a uma propriedade onde supostamente um casal estaria envolvido no tráfico de entorpecentes. No local, os policiais observaram três grandes estufas contendo vários pés de maconha.

Ao abordarem a moradora, os policiais foram inicialmente autorizados a entrar na propriedade. Contudo, a suspeita logo recuou e tentou impedir o acesso, dirigindo-se aos fundos do imóvel. Em situação flagrancial, as equipes entraram na residência e surpreenderam a mulher tentando incinerar parte das plantas. Ela foi detida em flagrante.

No decorrer das diligências, os agentes encontraram as plantas cultivadas em vasos e diretamente no solo, bem como 66,75 kg de outros exemplares que já haviam sido arrancados e 4,5 quilos da droga já pronta para o consumo. Também foram apreendidas três balanças de precisão, embalagens para acondicionamento das drogas, um perfurador, um tambor com adubo e dois aparelhos celulares.

A suspeita foi encaminhada à Cadeia Pública de São João da Boa Vista. O seu companheiro não foi encontrado no local, porém já foi identificado e em relação a ele, serão tomadas as providências de polícia judiciária cabíveis.

Fotos: Policia Civil