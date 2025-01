Rodovia Vargem a São João faz mais uma vítima

Motociclista falece ao colidir frontalmente com um caminhão

A Rodovia Dom Tomás Vaquero, SP344, que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista começa 2025 com mais um acidente fatal, ocorrido na quinta-feira, dia 16 de janeiro, por volta das 12h30, quando uma Honda CG 160, colidiu frontalmente com um caminhão próximo à Fazenda Capituva, no município de São João da Boa Vista.

Segundo dados divulgados pela Artesp, um motociclista que não teve seu nome revelado morreu ao colidir frontalmente com o caminhão próximo à Fazenda Capituva. Com o impacto, a moto foi arremessada pela pista e o motociclista não resistiu. Já o caminhoneiro não se feriu.

Prossegue o boletim da Artesp informando que a Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Renovias estiveram no local para os trabalhos de resgate. A rodovia foi interditada por 30 minutos e depois o trânsito fluiu por uma das faixas, sendo também desviado para o acostamento. Foi registrado congestionamento no trecho. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que também compareceu com a perícia.

Ainda de acordo com o CCI da Artesp, o condutor da moto não portava documentos de identificação. Às 13h50, a funerária removeu o corpo para o IML. A chegada de familiares da vítima no local, pode ajudar a polícia a esclarecer os fatos.

Fotos: CCI/Artesp