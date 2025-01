Pré Carnaval da Apae já tem data marcada

O Pré Carnaval 2025 em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul será no dia 22 de fevereiro.

O tradicional evento acontecerá no Residencial Parque das Macadâmias, na estrada que liga Vargem a Lagoa Branca. Na ocasião, as atrações com o grupo Si Tivesse Dó, banda PopMix e a bateria de ouro Asas Show prometem animar os participantes.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos a R$ 130,00 no primeiro lote e podem ser adquiridos nos pontos de vendas oficiais, que é a Papelaria Tatoni e o Spaço Avenida Beach. Os ingressos estão sendo vendidos desde quinta-feira, dia 16.

Todos os anos, o evento é um sucesso de público. Em 2024, cerca de 500 pessoas estiveram presentes, prestigiando a festa e se divertindo.