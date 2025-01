Campanha de vacinação será realizada neste sábado em Grama

Neste sábado, dia 18, a Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama promoverá a Campanha de Atualização de Carteira de Vacinação. A ação acontecerá das 8h às 15h, na Sala de Vacinas, localizada no prédio do Pronto Socorro.

A campanha tem como público-alvo crianças menores de 14 anos. Para aquelas com menos de 5 anos, será aplicado o novo esquema vacinal contra a poliomielite, reforçando a proteção contra a doença que pode causar paralisia permanente. Já para as crianças de 5 a 14 anos, o foco será a atualização da carteira de vacinas, garantindo que todas as doses obrigatórias estejam em dia.

A vacinação é uma medida fundamental de saúde pública, sendo a única forma comprovada de prevenção contra diversas doenças graves. A administração municipal reforça a importância da participação da população na campanha, garantindo a imunização de crianças e adolescentes.

Pais e responsáveis devem comparecer ao local munidos da carteira de vacinação da criança. A iniciativa visa proteger a comunidade e evitar o retorno de doenças que já foram eliminadas ou controladas.