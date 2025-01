Polícia Civil estoura fábrica clandestina de whisky

Uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas que funcionava em Vargem Grande do Sul, numa chácara existente perto do aeroporto da cidade, foi alvo de ação dos policiais que prenderam nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, três pessoas envolvidas e apreenderam centenas de bebidas, principalmente whisky e vodca já embalados para consumo.

Os acusados eram de São Paulo e moravam há um bom tempo em Vargem, sendo que um deles, o responsável pelas bebidas falsas, morava no Jd. Mariucha. Foi dado voz de prisão aos acusados e as bebidas e maquinários seriam recolhidos. A quadrilha atuava há pelo menos um ano na cidade e usava um caminhão novo para o transporte das bebidas falsificadas que eram distribuídas em várias cidades.

O delegado titular da Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, Antônio Carlos Pereira Júnior deu entrevista à Gazeta de Vargem Grande e contou detalhes da operação. Ele estava acompanhado do delegado Ivan de Azevedo, que assumiu recentemente a Delegacia da Mulher em Vargem, investigadores e demais membros de sua equipe.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil. À Gazeta de Vargem Grande, o delegado Antônio Carlos explicou que a Polícia Civil e um policial militar receberam a informação de que no local estaria operando uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas. “Diante das informações, nós começamos a investigar, apuramos quem que estava morando e fomos verificar se as informações eram verdadeiras. Chamamos o morador e, desde o momento que nós chegamos, nós conseguimos visualizar que havia três pessoas aqui dentro, mas assim que nós chamamos pelo portão eles pularam o muro lateral e fugiram”, disse.

Segundo o delegado, o local, no entanto, já estava cercado e o trio foi surpreendido do outro lado da propriedade, em uma residência vizinha. “De imediato conseguimos detê-los. Com um deles, havia um notebook, e outros haviam largado um saco plástico com diversos rótulos e selos de bebidas no seu interior”, comentou.

Ao jornal, o delegado informou que, assim que conseguiram detê-los, eles foram questionados e confessaram que fabricavam bebidas clandestinas no local, mais especificamente whisky e vodka. “Adentrando no local, na presença deles, encontramos essa fábrica aqui, de grande porte, bem estruturada, com diversas bebidas já fabricadas, diversas embalagens prontas para serem utilizadas, selos, rótulos, máquinas para engarrafar, para embalar e diversos tonéis já com as bebidas prontas para serem engarrafadas”, pontuou.

“É uma estrutura bem montada, bem preparada para fabricar bebidas em grande escala. O responsável, o chefe da associação criminosa, diz que já faz mais de ano que ele está fabricando essas bebidas aqui”, completou.

O local passou por exame pericial e o material foi recolhido pela Polícia Civil. Os três rapazes foram autuados em flagrante pelo crime.

Fotos: Reportagem