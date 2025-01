Goleada marca segunda rodada da Taça dos Campeões

O Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, sedia neste domingo, dia 19, a terceira rodada da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da prefeitura. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

Neste domingo, o primeiro jogo será às 8h30 entre Rio Negro FC, de Casa Branca, e Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo. Às 10h, Santana FC, de Vargem, enfrenta Amigos do Beira Rio FC, de São Sebastião da Grama.

À tarde, às 14h30, Donos da Bola FC, de Pirassununga, joga contra Camisa 10, de Tambaú. Às 16h, Boa Esperança FC, de São Sebastião da Grama, enfrenta Máfia do Leste FC de Santa Cruz das Palmeiras.

Segunda rodada teve goleada

A segunda rodada da Taça, que aconteceu no domingo, dia 12, mostrou as equipes com jogos equilibrados e a primeira goleada da competição.

Às 8h30, Juventus FC, de Santa Rosa do Viterbo, venceu Palmeirinha FC, de Divinolândia, por 2 a 0. A rodada começou com uma partida muito bem movimentada e equilibrada, mas a experiência da equipe de Santa Rosa foi predominante para fazer o resultado com dois golaços do camisa 7 Guilherme Silva, um aos 21m e outro aos 24m. O craque eleito do jogo foi o camisa 7 do Juventus, Guilherme Silva.

Às 10h, S.E. Grupo JCN, de São João, fez 1 a 0 no Máfia do Leste FC, de Santa Cruz das Palmeiras. O JCN, tricampeão da Taça, mostrou uma equipe renovada e com grandes atletas, fazendo um jogo equilibrado com a forte equipe de Santa Cruz. O time levou a vantagem com um gol do artilheiro Lucas Sales aos 28m. O craque eleito do jogo foi o camisa 3 do JCN, Maicon Henrique.

À tarde, às 14h15, Amigos do Beira Rio FC, de Grama, venceu por 1 a 0 o time 7 de Setembro, de Caconde. O jogo foi bem equilibrado, mas a equipe gramense levou a melhor com o gol de Anderson Elias aos 19m. O craque eleito do jogo foi o camisa 14 do Beira Rio, Mateus Gabriel.

Às 16h, o time vargengrandense Vargeana, atual campeão da Taça, marcou 6 a 1 no Camisa 10, de Tambaú, marcando a primeira goleada da competição. Após um ótimo início, a equipe de Vargem diminuiu o ritmo e quase se complicou na partida, mas conseguiu a vitória com os comandos de Marquinhos Moraes. Os gols foram de Luís Fernando aos 14m, Djalma aos 16m, Leandro Cunha aos 75m e aos 79m, Douglas aos 78m e Kilder aos 85m. Renan Gustavo, do Camisa 10, marcou um gol aos 54m. O craque eleito do jogo foi o camisa 6 da Vargeana, Gabriel Tenari.

A arbitragem do jogo foi composta por Flávio Avila Rite, Leonardo Moreira, Pedro Colle e Tiago Alborghetti.