Gustavo se classifica para o Meeting Nacional de Judô pelo 2º ano consecutivo

O atleta Gustavo Slootemaker Tabet, de 17 anos, garantiu sua vaga para o Meeting Nacional de Judô pelo segundo ano consecutivo. A competição, que reúne os 12 melhores atletas do Brasil em cada categoria, acontecerá nos dias 8 e 9 de fevereiro em Brasília (DF) e será a primeira do calendário esportivo de 2025.

No ano passado, Gustavo participou da edição realizada no Rio de Janeiro, onde conquistou a medalha de bronze. Agora, ele competirá na categoria Sub-21, buscando superar sua própria marca e trazer mais uma medalha para Vargem Grande do Sul.

Além de ser um atleta de destaque, Gustavo também é o idealizador e responsável pelo Instituto da Luta – Vargem Grande do Sul (IDL), um projeto social que oferece aulas de judô para a comunidade. O IDL, que já conta com 20 alunos, realiza seus treinos no Poliesportivo José Cortez, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30.