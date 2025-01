Equipe GM Fit promove evento gratuito para incentivo ao esporte

Neste domingo, dia 19 de janeiro, a partir das 7h30 da manhã, a Represa Eduíno Sbardellini será palco de um evento especial organizado pela equipe GM Fit. O encontro tem como objetivo principal promover a prática esportiva na cidade, oferecer informações sobre corrida e incentivar um estilo de vida mais ativo entre os participantes.

Idealizado por Giovanni Augusto de Oliveira, empreendedor e fundador da marca GM Fit, o evento não tem fins lucrativos e busca impactar positivamente a comunidade. “Queremos mudar um pouco a visão do esporte na cidade, induzindo o público a praticar exercícios. Além disso, vamos compartilhar conhecimento sobre corrida e esporte, realizar sorteios e promover dinâmicas interativas”, explica Giovanni.

Outro ponto importante é o caráter solidário da iniciativa. Durante o evento, os organizadores estarão arrecadando alimentos que serão doados a instituições de caridade locais, reforçando o compromisso social da equipe GM Fit.

A inscrição é gratuita e sua realização pelo site https://sites.google.com/view/unidos-pelo-movimento/p%C3%A1gina-inicial tem como finalidade principal o controle de participação e organização dos brindes.

A equipe

Com apenas oito meses de existência, a equipe GM Fit já demonstra um crescimento significativo. Começando com um único atleta em maio de 2024, sendo Giovanni, o grupo passou a contar com seis integrantes em setembro do mesmo ano. Atualmente, são 40 atletas, além de um nutricionista esportivo que oferece suporte especializado.

“Nosso objetivo é dobrar o número de atletas até o final de 2025. Já temos um atleta maratonista que completou os 42 km, e este ano esperamos ampliar nossas conquistas. Eu mesmo participarei da minha primeira maratona oficial em junho, em Porto Alegre (RS)”, revela Giovanni.

Além de atuar localmente, a equipe também participa de corridas na região e em outros estados do Brasil, representando a marca GM Fit e levando o esporte a novos patamares.