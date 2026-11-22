Dois acidentes envolvendo motos são registrados no Centro

Colisões aconteceram praticamente no mesmo horário, em pontos distintos da região central de Vargem Grande do Sul.

Dois acidentes de trânsito foram registrados praticamente no mesmo horário, por volta das 20h, na região central de Vargem Grande do Sul, envolvendo três motociclistas e um automóvel. As ocorrências aconteceram em pontos distintos da cidade e mobilizaram equipes de atendimento e segurança.

O primeiro acidente ocorreu no cruzamento da Rua São Pedro com a Rua do Comércio, envolvendo duas motocicletas.

Segundo informações apuradas pela Gazeta de Vargem Grande, um dos motociclistas descia pela Rua São Pedro e não teria respeitado a sinalização de parada no cruzamento, atingindo em cheio outra motocicleta que trafegava pela Rua do Comércio.

O motociclista atingido sofreu fratura em uma das pernas e apresentava muitas dores pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Além do Samu, a Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Científica, que realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Já o condutor apontado como responsável pela colisão foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, pois, segundo informações, apresentava sinais de possível embriaguez. A informação foi repassada à Gazeta pelo comandante da Polícia Militar, Beto Lasmar, que ressaltou que a ocorrência ainda estava em andamento.

Segundo acidente

Praticamente no mesmo horário, outro acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel aconteceu na Praça Capitão João Pinto Fontão, em frente à loja Casas Bahia.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), que realizava patrulhamento pelas ruas da cidade, chegou ao local e encontrou apenas a companheira do motorista do automóvel, que estava bastante agitada e apresentava um pequeno corte no joelho.

O motorista já havia deixado o local, pois prestou socorro ao motociclista envolvido, levando-o diretamente ao hospital para atendimento médico.

A mulher, que permanecia no local, inicialmente se recusava a sair devido à preocupação com a motocicleta que ainda estava ali. Após ser orientada pela equipe da GCM, concordou em ser encaminhada ao hospital para também passar por avaliação médica.

Os dois acidentes foram ocorrências distintas, mas aconteceram praticamente no mesmo horário, mobilizando diferentes equipes de atendimento no Centro da cidade.