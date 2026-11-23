Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, dia 20, depois de agredir o próprio irmão, de 27, com um pedaço de madeira na Rua Júlio Rodrigo de Oliveira, no Conjunto Habitacional Antônio C. Filho, a Cohab 6, em Vargem Grande do Sul. O caso foi registrado como lesão corporal, com base no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 19h25. O solicitante informou que um homem espancava o irmão em plena via pública, com golpes na região da cabeça, e que a vítima estava caída no chão, com intenso sangramento.

No local, os policiais encontraram a vítima com várias lesões aparentes e um corte no rosto. Segundo seu relato, tudo começou com uma discussão em que ela cobrava do irmão que deixasse de vender drogas e de guardar entorpecentes na casa da família, no quarto da mãe de ambos. Em resposta, o irmão pegou um pedaço de madeira e passou a golpeá-la, principalmente no rosto e na cabeça.

A vítima contou ainda que conseguiu chegar à rua, onde caiu. Ali, as agressões continuaram, acompanhadas de ameaças de morte. Ainda de acordo com o relato, o agressor só parou quando moradores que presenciavam a cena tentaram intervir. Ele então fugiu em direção a uma área de mata no fim da rua.

A equipe fez buscas na região, mas não o encontrou. Ao deixar o local, os policiais avistaram o suspeito na Rua Eliseu Garrido. Ele tentou fugir ao ver a viatura, mas foi impedido e abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.

Agressor e vítima foram levados ao Posto de Pronto Atendimento, onde passaram por atendimento médico e exame de corpo de delito. Depois, foram apresentados no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde a delegada de plantão, Lívia Martins Topan, registrou o boletim de ocorrência, ratificou o flagrante e determinou o encaminhamento do preso à cadeia pública. Ele permaneceu à disposição da Justiça.