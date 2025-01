Três piscinas estão disponíveis para a população de Vargem

Com a chegada do verão e as altas temperaturas ao longo do dia, as pessoas podem procurar as piscinas públicas de Vargem Grande do Sul para se refrescar e até mesmo ter momentos especiais de lazer com a família e amigos. Atualmente, a Prefeitura Municipal oferece, através do Departamento de Esportes e Lazer, três piscinas públicas para a população e uma quarta está em reforma.

As piscinas em funcionamento são a do CEE José Cortez (Poli Novo), à Rua Jaguari, nº 300, na Vila Santana, a do Clube XXI de Abril, à Rua Mato Grosso, nº 300, na Vila Polar, e a do Estádio Américo Toquini, à Rua Antônio Costa, nº 45, no Jardim Paulista. A piscina que está em reforma para melhor atender ao público é a do Poli Esportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha.

Segundo o informado à Gazeta de Vargem Grande pela Prefeitura Municipal, as piscinas funcionam de terça-feira das 13h às 17h, de quarta a sábado das 7h às 11h e das 13h às 17h, e também no domingo das 13h às 17h. A limpeza e manutenção das piscinas acontece às terças-feiras pela manhã.

População frequenta as piscinas

Na última semana, uma moradora fez uma publicação nas redes sociais se queixando da piscina do Clube XXI de Abril e dividiu a população nos comentários, uma vez que diversos usuários se mostraram contra a publicação, defendendo as piscinas públicas e a manutenção que é realizada nos locais, e outras pessoas concordaram com a moradora, informando que nem todas as piscinas estão bem cuidadas e necessitam de maior zelo.

A dona de casa Vanessa Guerra reside no Jardim Redentor e frequenta a piscina do XXI de Abril, devido à proximidade com a sua casa. “Eu tenho a carteirinha das piscinas públicas há mais de 30 anos, já frequentei todas, mas vou mais no XXI de Abril.

Ela comentou à Gazeta de Vargem Grande que, antes, todas as piscinas do local eram bem limpinhas. “Não sei o que aconteceu, o pessoal tem reclamado. Será que os funcionários que não estão fazendo o serviço direito?”, questionou.

Piscinas são bem cuidadas na Santana

A diarista Ivani Mangarotti, moradora da Vila Santa Terezinha, tem 64 anos e contou à Gazeta de Vargem Grande que frequenta a piscina do Poliesportivo José Cortez na Vila Santana há 10 anos, todas as semanas, menos de segunda-feira, que está fechado, e quinta-feira.

O jornal perguntou o que Ivani acha da piscina, da manutenção e da equipe. “As piscinas são impecáveis, muito bem cuidadas e organizadas, porque há regras para cumprir. A equipe é nota 10, são pessoas responsáveis e carismáticas”, disse.

Ivani, que também já frequentou a piscina municipal do Poliesportivo da Vila Santa Terezinha, o ‘Poli Velho’, contou que vai ao José Cortez sozinha, mas fez amizade com todos os frequentadores do local. “Durante a semana, cerca de 20 pessoas vão ao local, e aos domingos já chegou a ter aproximadamente 100 pessoas, mas hoje em dia, cerca de 40 pessoas frequentam a piscina aos domingos”, explicou.

A piscina do Jardim Paulista

A empregada doméstica Josiele Diana Vieira, de 37 anos, mora na Cohab I e frequenta a piscina do Jardim Paulista desde outubro de 2023. Sua última vez no local foi na terça-feira da semana passada, dia 7.

Ela contou que frequenta o local com o seu filho, sua amiga e as filhas dela. Questionada sobre o que acha da piscina, disse que deveria ser mais organizada. “Para não ter que aspirar a piscina a hora que a população está na mesma. Semana passada, fomos umas 14h e a funcionária estava aspirando a piscina pequena e não queria deixar a gente ficar nela. Eu levo meu filho de 2 anos e 8 meses e ele não sabe nadar e nem eu, por isso só ficamos na piscina pequena”, explicou.

Ao jornal, comentou que não saiu da piscina. “A funcionária e o funcionário não gostaram muito. Ele dizia que tinha que proibir a gente de ficar ali, que se eu quisesse teria que ir para a piscina grande. Eu, como cidadã que paga os impostos, achei um absurdo o jeito do funcionário falar. Já não abre de segunda, então deveria fazer a limpeza nesse dia ou na terça de manhã. Falta organização e fiscalização nos funcionários”, comentou.

A autônoma Ingrid Alves Pinto, de 32 anos, reside na Cohab I e frequenta a piscina do Jardim Paulista com suas filhas desde o ano passado. “Sempre vou uma ou duas vezes na semana. Já frequentei também a piscina do José Cortez, na Vila Santana”, disse.

Para ela, o serviço prestado à população necessita de algumas melhorias. “Tinha que melhorar, ficou anos parado e tá do mesmo jeito. Antigamente a equipe era bem melhor, quando era o Zé Coqueiro. Precisa melhorar muita coisa, os funcionários, as piscinas e também a limpeza de lá”, comentou.

Nas redes sociais

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande foi procurar saber dos internautas se eles utilizam as piscinas públicas, como avaliam a estrutura delas e o que ainda poderia melhorar. A publicação incentivou os moradores a opinarem como avaliam a estrutura das piscinas municipais e o que ainda poderia melhorar.

Uma das usuárias comentou que as piscinas são muito importantes para o lazer da população, mas que é preciso ter mais organização na piscina do Jardim Paulista. Disse que não tem como aspirar a piscina nos dias que a população está fazendo uso dela.

Outro morador disse que deveria ter um espaço para lanches, pois a maioria das crianças leva alguma coisa para comer. Segundo comentou, deveria existir um espaço com bancos e mesas e com cobertura para se proteger do sol.

Usuários também pediram a reforma da piscina da Santa Terezinha, que está fechada.

Uma moradora comentou que poderia existir uma cobertura nas piscinas para que as pessoas possam se esconder do sol, pois vários pais levam as crianças e ficam no sol. A área de alimentação foi novamente solicitada, onde a moradora pontuou que as crianças comem sentadas no chão e no sol quente.

Um usuário disse que a piscina do XXI de Abril está sempre suja e que a da Vila Santana, por ser nova, está limpa.

Outro morador solicitou que os exames sejam realizados com maior frequência, a fim de evitar tumultos.

Foi pedido também a melhoria da água do chuveiro, que é muito gelada.

Como utilizar as piscinas

Para utilizar as piscinas públicas, o munícipe deve procurar o Departamento de Esportes e Lazer para adquirir sua carteirinha de utilização e realizar o exame médico. Com a carteirinha dentro da validade de dois anos em mãos e com o exame médico também no prazo de validade de 3 meses, ele pode frequentar qualquer piscina.

Os exames são realizados exclusivamente pelo médico contratado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura, seguindo o Decreto nº 1.944 de 14 de fevereiro de 2002., a fim de verificar se o munícipe possui ou alguma modificação ou alteração de pele que possa ser infectocontagiosa.

Aqueles que precisam confeccionar a carteirinha, devem ir ao Departamento de Esportes, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem levar documento de identificação com foto e CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço. Para confecção da carteirinha, é emitida uma guia de pagamento que deverá ser paga nas lotéricas, bancos conveniados ou pelo aplicativo do internet banking.

Os exames médicos serão renovados sem custo nesse período de dois anos. Para mais informações, contate o Departamento de Esportes pelo número (19) 3641-2325 ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.