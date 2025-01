Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Lauro Marques dos Santos, aos 68 anos de idade, no dia 18 de janeiro. O vargengrandense, foi bancário e trabalhou na Nossa Caixa Nosso Banco, que depois virou Banco do Brasil. Era casado com Maria Luísa e deixa os filhos Laura, Marcus Vinícius e Lígia; os genros Vinicius e Christopher; os netos Luiza, Alice e Mathias. Laurinho como era conhecido, faleceu no sábado, dia 18, no Hospital da Unimed em São João da Boa Vista e seu sepultamento aconteceu no domingo, dia 19, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Iderci Dissordi Canaroli, a Derci Canaroli, aos 80 anos de idade no dia 19 de janeiro. Derci trabalhou muitos anos na agência do banco Itaú de Vargem Grande do Sul; era viúva de José Fernandes Canaroli; deixou os filhos Henrique e Fernando; noras; os netos Júlia, Lívia, Thaís e Gael; e as irmãs Neusa e Célia. Foi sepultada no dia 20 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cinthya Dias, aos 44 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Residia no Jardim Dolores; solteira; deixou a mãe Sueli de Fátima Dias; a filha Jhennifer; os netos Kimberly e Henry; e os irmãos Priscila, Kelly, Márcio e Patrícia. Foi sepultada no dia 20 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Martins dos Santos Filho, conhecido como Baixinho, aos 78 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Residia na Vila Santana; deixou a esposa Luiza; as filhas Maria Lúcia, Maria Luciana e Maria Luiza; genros e netos. Foi sepultado no dia 20 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Dirce Ronqui de Araújo, aos 78 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Dona Dirce residia no Jardim Bela Vista; era viúva de Nélson de Araújo; deixou os filhos Sandra, Silvia, Silmara, André e Tiago; as noras Camila e Carolina; os genros Marcos Geraldo e Alexandre; os netos Tamires, Bruno, Ana Luiza, Maria Valentina, Helena e Felipe; os bisnetos Théo e Luan; e os irmãos Geni, Edna, Zoraide, Beatriz, Rubens e Anísio Ronqui. Foi sepultada no dia 22 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Clovis de Souza Cipola Junior, conhecido como Juninho do Estacionamento Talismã, aos 60 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Juninho era empresário e agropecuarista. Residia no Jardim São Luiz; deixou a esposa Valdirene Alves da Costa; os filhos Bruno e Tatiane; e os netos Gabriel, Pedro e Manuela. Foi sepultado no dia 24 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria de Fátima Campos Andrade, aos 61 anos de idade, no dia 22 de dezembro e oito dias depois, no dia 30 de dezembro, faleceu também seu marido Rovilson de Paula Andrade, aos 71 anos de idade. O casal deixou o filho Rovilson Júnior; a nora Edjiane; os netos Victor Hugo e Eduardo Romão. Maria de Fátima foi sepultada no dia 22 de dezembro, e seu marido Rovilson foi sepultado no dia 31 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Zenaide Vicente Camargo, aos 96 anos de idade, no dia 24 de dezembro. Deixou a filha Maria Silvia; os netos Matheus e Daniel. Foi sepultada no dia 25 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luiz Henrique Silvério Fortis, conhecido como Duda, aos 36 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Deixou os pais Adamir Silvério Fortis e José Luiz Fortis; a irmã Camila e a tia Anamir. Foi sepultado no dia 25 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luzia Mendonça Sabaini, aos 69 anos de idade, no dia 25 de dezembro. Viúva de Pedro Domingos Sabaini; deixou os filhos Carlos César, Márcio, Rodrigo e Fernanda; a nora Rosângela; o genro Marcos; os netos Maria Júlia, João Pedro, Hadassa, Benício, Isaac e João Marcos. Foi sepultada no dia 26 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Carlos Bittencourt de Lima, aos 52 anos de idade, no dia 27 de dezembro. Deixou o pai José Roberto Bittencourt de Lima; o filho Nicolas e as irmãs Renata e Thaís. Foi sepultado no dia 28 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elio Rodrigues, aos 71 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Deixou a esposa Vânia Cristina Freire Rodrigues; irmãos; cunhados e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Divino Ignácio, aos 89 anos de idade, no dia 29 de dezembro. Deixou os filhos Agnaldo, Wanderley e Vera Lúcia; as noras Fabiana e Lilia; e netos. Foi sepultado no dia 30 de dezembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francielle Souza Gonçalves dos Santos, aos 33 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Deixou os pais Elizabeti de Souza e Getúlio Gonçalves; o marido Manoel Rodrigues e o filho Miquéias Levi. Foi sepultada no dia 2 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Rosa Teodoro, aos 83 anos de idade, no dia 5 de janeiro. Deixou os filhos Jairo, Beatriz, Célia, Davi, Eliana, Jair, Jurandir, Roni e Greice; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 6 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Augusto Francischet, aos 83 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixou a esposa Conceição Aparecida Spindola Francischet; os filhos Marco, Marcelo, Marcílio e Márcio; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 7 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ricardo Antoniali, aos 66 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixou a esposa Márcia Cristina Aldrovandi; as filhas Juliana e Fernanda; os genros Gabriel e Rafael; e netos. Foi sepultado no dia 10 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antenor José Sarmento, aos 79 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Viúvo de Lígia Sarmento; era pai de Flávio Rodrigo (já falecido); deixou irmãos; a cunhada Cristina e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Laércio Gomes, aos 64 anos de idade, no dia 12 de janeiro. Deixou os irmãos João Rogério, Ogélia e Anésia; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio dos Santos, conhecido como Peneira, aos 85 anos de idade, no dia 14 de janeiro. Deixou a esposa Maria das Graças; os filhos Antônio, Cláudio, Renato e Bruno; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria José de Oliveira Pedi, aos 80 de anos de idade, no dia 15 de janeiro. Viúva de Antônio Pedi; deixou a irmã Teresinha; o cunhado Sérgio e sobrinhos. Foi sepultada no dia 15 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Neusa Maria da Costa, aos 68 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Deixou as filhas Lúcia e Luana, era mãe de Paulo-já falecido, deixou genro. Foi sepultada no dia 16 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Maestrello, conhecido como Zezão do Caminhão, aos 78 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixou a esposa Maria José Ferreira da Silva; as filhas Maria Aurea, Patrícia Malvina; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 18 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Derci da Conceição Vedolin, aos 88 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Deixou os irmãos Dineti, Dirceu e Deisy; cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 20 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Adriana Piccolo Bastos, aos 46 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Deixou os pais Maria José S. Piccolo e José Luiz Piccolo; o marido José Thiago Siqueira Bastos; a filha Letícia; as irmãs Andréia e Ariana; cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 22 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Sebastião Camargo, aos 84 anos de idade, no dia 23 de janeiro. Deixou os filhos Rose, Tião, Ângela, Eduardo e José Carlos; genros; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 24 de janeiro, no Cemitério Municipal de Jaboticabal.