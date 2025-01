André Leone elogia estrutura do esporte e promete melhorias

Esta semana a Assessoria de Comunicação da prefeitura municipal enviou as respostas que o jornal fez na semana passada sobre a indicação de André Augusto Leone, de 45 anos, como novo diretor do Departamento de Esportes e Lazer da gestão Celso Ribeiro (Republicanos).

A ser indagado como avalia a sua indicação para o cargo, André afirmou que a sua avaliação é positiva, pois foi criado em Vargem Grande do Sul dentro das escolinhas no meio esportivo e conseguiu uma carreira muito boa no futebol. “Sou esportista de várias modalidades e considero minha avaliação pessoal muito boa”, afirmou.

Disse que já ocupou cargo semelhante ao que está assumindo, uma vez que como administrador de clubes, que segundo o novo diretor, é a função do gerente e hoje função de executivo. “Também tenho formação na área de gestão esportiva e marketing onde envolve toda questão esportiva. Também me capacitei pela Fundação Getúlio Vargas junto com a FIFA sendo um curso muito bem qualificado”, explicou.

Sobre como avalia o esporte na cidade de Vargem Grande do Sul, Leone argumentou que a avaliação do esporte no município é algo que se faz dia após dia. “Uma vez que esportistas de todas as modalidades estão em constante mudança, mas será algo que desenvolveremos durante todo nosso trabalho”, disse.

Questionado sobre os pontos positivos e negativos que observou no esporte da cidade, afirmou que como está iniciando o seu trabalho recentemente, está fazendo um levantamento para ver o departamento no geral e procurando solucionar as questões emergenciais. “Mas como ponto positivo o município detém uma boa estrutura e iremos em busca de fomentar, investir, cuidar da área esportiva para que possamos colher resultados melhores ainda”, argumentou o novo diretor esportivo.

Sobre se já teria um plano de trabalho ou qual seria seu enfoque neste início de atividades, André Leone comentou que no momento vai iniciar um estudo para entender o que está acontecendo, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser consertado, sendo o departamento de esportes bem amplo.

“Procurando sempre melhorar o que já é desenvolvido e apresentar ainda mais projetos positivos em busca de mais modalidades, competições e inovar”, informou ao jornal. Disse também que todos os esportes são importantes e terão a mesma atenção sua, além do futebol.

Solicitado a descrever resumidamente a estrutura do esporte da cidade, no tocante a estruturas físicas e também qual o pessoal de apoio que tem para desenvolver seu trabalho, o novo diretor disse que Vargem Grande do Sul tem ótima estrutura esportiva em várias modalidades, que elas precisam de manutenção, o que é normal. Salientou que está projetando uma nova maneira de trabalhar com a sua equipe para ter melhorias na manutenção das estruturas esportivas da cidade.

Outro assunto abordado pelo jornal, foi com relação ao que achava do Orçamento deste ano destinado ao esporte da cidade, se o mesmo seria suficiente, mas Leone respondeu que ainda não tinha essa informação. Complementou que tinha boas ideias, que com certeza vão se tornar realidade no esporte da cidade.

Com relação à situação dos praticantes de esporte da terceira idade, indagado se tinha algum projeto, Leone afirmou que vai procurar atender todas as idades praticantes de Esporte e que seu local de trabalho, onde as pessoas poderiam contatá-lo, é na sede do Departamento de Esportes e Lazer, localizada junto ao Estádio “Dr. Gabriel Mesquita”, o conhecido Campo da Vargeana, na Avenida Regato, nº 407 – Centro.

Finalizando sua entrevista, disse que ficou muito feliz pelo convite feito pelo Prefeito Celso, seu vice Guilherme, Amarildo e vereadores que apoiaram sua indicação para o cargo. “Sou filho de Vargem Grande do Sul e esportista e não tenho outra intenção a não ser agregar em todos os esportes e fazer melhorias aos nossos centros esportivos, ajudar Vargem Grande do Sul a cuidar da sua população”, afirmou o novo diretor de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul.