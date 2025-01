Vargem Grande do Sul registra três casos de dengue

Com a epidemia de dengue que atingiu Vargem Grande do Sul no último ano, a Prefeitura Municipal tem realizado diversas ações para alertar a população sobre os potenciais criadouros de dengue, principalmente com as chuvas frequentes. Em Vargem, de acordo com a Prefeitura Municipal, foram registrados três casos de dengue até quinta-feira, dia 23, sendo um no Jardim Pacaembu, um no Jardim Dolores e um no Jardim Mariucha. No total, 25 pessoas foram notificadas.

Entre as ações para controlar a doença, o Departamento de Saúde e Medicina Preventiva e Vigilância Sanitária e Epidemiológica realizou uma reunião com os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias na segunda-feira, dia 20, a fim de tratar sobre detalhes das ações e organizar as rotas de visita em todas as residências do município, orientando os moradores e levando panfletos de conscientização e do Cronograma do Mutirão de Limpeza que acontecerá na próxima semana em todos os bairros.

O Diretor de Saúde e Medicina Preventiva, Mário Olinto, e o responsável pelo setor da Vigilância em Saúde, Alessandro de Souza, junto à responsável pelas Unidades Básicas de Saúde do município, Alessandra Lodi, levantaram pontos importantes da ação junto aos agentes de saúde que já seguem com as visitas nos bairros, falando com os moradores.

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva está realizando através da Vigilância em Saúde os trabalhos junto às equipes de Agentes de Saúde e Endemias através do controle de criadouros e busca ativa nas residências. Além disso, também foi realizada a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que mede o índice de larvas no município.

A doença

A prefeitura ressaltou que a dengue é uma doença transmitida por mosquitos e que se desenvolve em condições quentes e úmidas, tornando-a mais prevalente durante padrões climáticos de altas temperaturas e chuvas. “O ovo do mosquito Aedes aegypti consegue sobreviver por mais de um ano, mesmo se o local onde foi depositado estiver seco. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, por essa razão é importante manter a higiene e evitar o acúmulo de água parada todos os dias”, disse.

A colaboração da população para eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito para evitar a doença, segundo a prefeitura, é imprescindível. “A dengue pode levar a quadros graves de saúde, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue e até a morte nos casos mais graves. Fique atento aos sintomas, como febre alta, dor de cabeça e manchas na pele, e busque atendimento médico ao perceber qualquer sinal. É preciso unir forças para o combate ao Mosquito! Proteja a sua família”, completou.

Dengue no Jardim Dolores

A Prefeitura Municipal fez um alerta para os moradores da Rua Clemente Gimenes e arredores, no bairro Jardim Dolores, após caso confirmado de dengue nesta região.

Foi solicitado que os moradores verifiquem suas casas, fiquem atentos aos vasos de planta e possíveis objetos criadouros do mosquito. “Todos juntos colaborando no combate ao mosquito transmissor da Dengue e de outras doenças”, disse.

Mutirão

A prefeitura realizará o Mutirão e Arrastão contra o mosquito Aedes Aegypti – mosquito que transmite dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. O mutirão tem início nesta segunda-feira, dia 27, e segue até a sexta-feira, dia 31. Na próxima semana, o mutirão ocorre nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de fevereiro, percorrendo todos os bairros do município conforme cronograma. O Departamento de Saúde pede aos moradores que deixem os materiais que possam acumular água nas calçadas de suas casas.

A prefeitura ressaltou que o material deve ser colocado somente um dia antes do caminhão passar, todos aqueles que não servem mais para uso e podem acumular água, como pneus, garrafas, móveis quebrados, entre outros. Não serão recolhidos restos de material de construção, folhagens e restos de poda de árvore.

Nesta segunda-feira, dia 27, o mutirão será no Jardim Santa Marta, Jardim São Cristóvão, Jardim Dolores e Parque Industrial. Na terça-feira, dia 28, no Jardim São José, Jardim Dolores, Cohab III, Jardim Ferri, Jardim Lago I, Jardim Lago II e Jardim Cristina II.

Na quarta-feira, dia 29, o mutirão passará no Jardim Novo Mundo, Jardim Paulista, Cohab I, Jardim Cristina I e Jardim Canaã. Na quinta-feira, dia 30, no Jardim Primavera, Jardim Santo Élcio, Cohab IV, V, VI, Jardim Santo Expedito e Vila Esperança.

Na sexta-feira, dia 31, o mutirão de limpeza irá percorrer a Vila Santa Terezinha, a Chácara Vargem Grande, o Jardim Paraíso II e o Jardim Iracema.

No dia 3 de fevereiro, os bairros que terão mutirão são Vila Santana, Jardim América, Jardim Paraíso I e Nossa Senhora Aparecida. No dia 4, será na Vila Santana, Jardim São Luiz, Jardim São Joaquim, Jardim Itália e Jardim Plaza de Espanã.

No dia 5, o mutirão passará pelo Centro, Jardim Pacaembu, Jardim Morumbi e Jardim São Paulo I e II. No dia 6, será no Jardim São Lucas, Jardim Bela Vista, Vila Polar, Jardim Santa Luzia e Jardim Manacás. No dia 7, no Jardim Fortaleza, Jardim Redentor, Jardim Petúnia, Jardim Verona, Jardim Colina e Cohab II.

Sintomas

A dengue pode apresentar sintomas como febre alta repentina; dor de cabeça; dores musculares; dor nas articulações e atrás dos olhos; fraqueza; vermelhidão no corpo; e coceira.

A diferença para a dengue hemorrágica é que além dos sintomas da dengue clássica, pode haver também confusão mental, agitação ou insônia; perda de consciência; sangramento na boca, nas gengivas e nariz; boca seca e muita sede; dificuldade de respiração; fortes dores abdominais e vômitos intensos; pele pálida, fria e úmida; e pulso fraco.

De acordo com a prefeitura, sempre que o morador sentir os sinais clássicos dos sintomas, como febre, dor muscular, dor atrás dos olhos, manchas pela pele, desidratação, sensação de fraqueza e inapetência, ele deve procurar atendimento médico.

Cuidados importantes

A prefeitura ressalta que é importante manter os terrenos sempre limpos, sem nenhum tipo de material que possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito. Além disso, manter os terrenos limpos também colabora para a não aparição de escorpiões.

“Além da limpeza dos terrenos e descarte dos materiais inutilizáveis, é importante manter as lixeiras sempre fechadas e o lixo dentro de um saco plástico; cuidar dos vasos de plantas que possuem pratinhos, para que não acumulem água, por isso, é importante furá-los, para que a água escoa, ou enchê-los de areia; é importante também não deixar água da chuva parada sobre a laje; tampar tonéis, caixas d’água, ou qualquer vasilhame que contenha água; outro cuidado é lavar com frequência os potes de água dos animais de estimação”, alertou a prefeitura.

Segundo o informado, é importante a colaboração da população para eliminar todos os possíveis criadouros do mosquito para evitar a doença. “A dengue pode levar a quadros graves de saúde, como a dengue hemorrágica e a síndrome do choque da dengue e até a morte nos casos mais graves. Fique atento aos sintomas, como febre alta, dor de cabeça e manchas na pele, e busque atendimento médico ao perceber qualquer sinal. Proteja a sua família, todos no combate ao mosquito”, disse.

Para o mosquito não picar

O Ministério da Saúde recomenda algumas medidas de proteção individual, como proteger as áreas do corpo em que o mosquito possa picar, com o uso de calças e camisas de mangas compridas.

É aconselhado o uso de repelentes à base de DEET (N N-dietilmetatoluamida), IR3535 ou de icaridina nas partes expostas do corpo. Também pode ser aplicado sobre as roupas. Segundo o informado, o uso deve seguir as indicações do fabricante em relação à faixa etária e à frequência de aplicação. “Deve ser observada a existência de registro em órgão competente. Repelentes de insetos contendo uma das três substâncias acima são seguros para o uso durante a gravidez, quando aplicados de acordo com as instruções do fabricante. Em crianças menores de 2 anos de idade, não é recomendado o uso de repelente sem orientação médica. Para crianças entre 2 e 12 anos, usar concentrações até 10% de DEET, no máximo três vezes ao dia”, disse.

Outra sugestão importante é a utilização de mosquiteiros sobre a cama, a instalação de telas em portas e janelas e, quando disponível, o ar-condicionado também é recomendado.