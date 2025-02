PM realiza prisão em flagrante por tráfico de drogas

Na manhã de quinta-feira, dia 25, por volta das 10h15, A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, em patrulhamento ostensivo e preventivo no sábado, dia 25, recebeu uma denúncia anônima por volta das 10h15 sobre tráfico de crack em uma praça localizada nas proximidades da Escola José Gilberto de Oliveira Souza. Segundo a denúncia, o acusado estaria escondendo as drogas no bolso de sua bermuda.

Imediatamente, os policiais militares foram ao local indicado. Ao avistar a viatura, o suspeito tentou fugir de bicicleta, jogando seu celular em um gramado. A equipe iniciou o acompanhamento pelas ruas da cidade, até que, no cruzamento das ruas Hélio Beloni com Arrigo Nardini, o indivíduo abandonou a bicicleta e dispensou um embrulho.

Ao ser recuperado pela equipe, o embrulho continha 16 pedras de crack, já embaladas e prontas para a venda. O rapaz continuou a fuga, pulando o muro de uma residência e se dirigindo para a Rua Hélio Beloni. A perseguição continuou a pé até que o suspeito foi finalmente detido em um estabelecimento comercial na Rua Monsenhor Antônio Davi.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. O acusado permaneceu em silêncio quando questionado sobre as drogas. Ele foi então preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi apresentado à autoridade policial no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado ratificou a prisão.