Condenado com mandado de prisão em aberto foi pego

A Polícia Militar realizou a captura de um rapaz com mandado de prisão civil em aberto, na última terça-feira, dia 28, por volta das 18h30. A abordagem ocorreu na Rua Hermenegildo Cossi, no Jardim Fortaleza, durante patrulhamento ostensivo e preventivo.

De acordo com informações da PM, os policiais tinham conhecimento prévio da existência do mandado de prisão. O rapaz foi localizado em frente à residência de seu irmão, onde foi abordado e submetido a busca pessoal. Nenhum objeto ilícito foi encontrado com ele.

Após a abordagem, o homem foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde os fatos foram repassados ao delegado. A voz de prisão foi ratificada e o boletim de ocorrência de captura de procurado foi registrado. O rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.