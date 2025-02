Rapaz atinge companheira com facão na frente do filho e é preso

Um homem foi preso neste sábado, dia 25, por tentativa de homicídio contra sua companheira, no Centro, por volta das 16h30. Ele golpeou a vítima com um facão na frente do filho do casal, de apenas cinco anos.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher foi encontrada com grave sangramento em uma das mãos, devido ao golpe de facão. A mulher foi socorrida ao Hospital de Caridade pelo Resgate da Guarda Civil Municipal (GCM).

A vítima informou à equipe o local da agressão e as características e nome do autor. Disse que ele ainda estava no local.

Os policiais foram até a casa da vítima, onde encontraram marcas de sangue pelo chão. O suspeito, no entanto, já não estava no local. A perícia foi acionada.

Com as características do homem, uma outra equipe conseguiu localizá-lo nas proximidades, junto com uma testemunha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de violência doméstica.

O acusado foi apresentado no Plantão de Polícia Civil de São João da Boa Vista, junto com a vítima e a testemunha. Ele permaneceu preso pelo crime de homicídio tentado e ficou à disposição da Justiça.