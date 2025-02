Casa Branca registra 2 acidentes fatais no fim de semana

Dois motociclistas morreram no fim de semana em Casa Branca, após acidente. Na madrugada de sábado, dia 25, Alan Teixeira da Silva, de 19 anos, morreu em um acidente na Rodovia Professor Boanerges Nogueira de Lima (SP-340) em Casa Branca.

Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista seguia pela pista Sul quando perdeu o controle do veículo e bateu contra a defensa metálica.

Com o impacto, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da vítima foi encontrado no canteiro central.

Outro acidente no dia seguinte

Na tarde de domingo, dia 26, Albani de Souza Macedo, de 52 anos, morreu ao bater de frente com um carro em Casa Branca. O acidente aconteceu por volta das 13h50 na estrada vicinal que liga a cidade ao distrito de Venda Branca, onde a vítima morava.

De acordo com o informado, o motociclista teria invadido a faixa contrária e bateu de frente com um carro modelo Fiat Palio, morrendo ainda no local. A motorista do carro, felizmente, não se feriu. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.