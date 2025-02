Homem é detido por receptação de motocicleta furtada

Durante patrulhamento de rotina na manhã de quarta-feira, dia 29, a Polícia Militar abordou um homem identificado na condução de uma motocicleta na Rua Ivo Rodrigues, próximo ao cruzamento com a Rua Prudente de Moraes. O condutor estava pilotando uma motocicleta Honda CB Twister 250 de cor vermelha, e a princípio, nada de ilícito foi constatado.

No entanto, ao ser questionado, o homem não apresentou qualquer documentação pessoal ou do veículo. Durante consulta ao sistema policial, os agentes verificaram que o chassi do veículo não correspondia à placa. Uma nova consulta foi realizada através do número do chassi e do motor, revelando que a motocicleta era produto de furto ocorrido em Limeira (SP) no dia 30 de julho de 2024.

O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária, onde o caso foi apresentado ao delegado, que ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de receptação, conforme previsto no artigo 180 do Código Penal.

O delegado arbitrou fiança no valor de R$ 3 mil, que foi paga, permitindo a liberação dele. O rapaz também será investigado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme artigo 311 do Código Penal.

Foto: Policia Militar