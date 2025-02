Pedro Rosseto foi vice na primeira etapa do Paulista de Velocross

O piloto vargengrandense Pedro Rosseto participou da primeira etapa do Campeonato Paulista de Velocross, que ocorreu na pista do Kalango Cego em Itupeva (SP), no domingo, dia 26.

Na primeira corrida do dia, ele competiu na categoria 50 cc, onde fez uma excelente largada e conseguiu o Holeshot, entregue ao piloto que chega na frente na primeira curva, e se manteve em primeiro lugar boa parte da corrida.

O piloto teve uma disputa muito boa com o segundo colocado, que ficou o tempo todo buscando ultrapassá-lo. Nas últimas voltas, Pedro acabou se chocando com um piloto que caiu na sua frente e acabou sendo ultrapassado, finalizando a corrida em segundo lugar.

Já na categoria 65cc, Pedro largou em quinto e acabou a corrida em terceiro lugar.