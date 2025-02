Quinta rodada da Taça dos Campeões é neste domingo

A quinta rodada da 11ª Taça dos Campeões Regionais, uma realização da Liga do Desporto Amador de Vargem Grande do Sul com apoio da Prefeitura Municipal, acontece neste domingo, dia 2, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Este ano, o torneio homenageia Benedito Paulino da Silva, o conhecido Dito Cabolino.

Neste domingo, o primeiro jogo será às 8h30 entre Santana FC, de Vargem, e 7 de Setembro de Caconde. Às 10h, Vasco FC, de São José do Rio Pardo, enfrenta Amigos do Beira Rio, de São Sebastião da Grama.

À tarde, às 14h30, Cohab FC, de Vargem, joga contra Camisa 10, de Tambaú. Às 16h, Amigos do Gole, de Porto Ferreira, enfrenta o Máfia do Leste FC, de Santa Cruz das Palmeiras.

Quarta rodada

A quarta rodada da Taça, que aconteceu no domingo, dia 26, mostrou ótimos jogos e um clássico municipal decidido no final, com equipes que já apontam seu cartão de visita na Taça.

No jogo das 8h30, Palmeirinha FC, de Divinolândia, empatou em 2 a 2 com Vila Nova FC, de Santa Cruz das Palmeiras. Os gols do time Palmeirinha foram de Lucas Eduardo aos 33m e Rubens aos 50m. Para a equipe de Santa Cruz das Palmeiras, marcaram Gustavo Henrique aos 25m e Paulo Ricardo aos 59m. O craque eleito do jogo foi o camisa 10 do Palmeirinha, o atleta Gabriel Santana.

Às 10h, o time S.E. Grupo JCN, de São João da Boa Vista, fez 4 a 1 no Amigos do Gole, de Porto Ferreira. A equipe sanjoanense, que é tricampeã da Taça, mostrou mais uma vez que é uma das favoritas na competição com uma equipe alternativa não teve muitas dificuldades para fazer placar elástico na boa equipe de Porto Ferreira. Os gols do JCN foram de Davi Amon aos 16m e aos 38m, Renner aos 88m e Vinicius aos 90m. O atleta Diego Renan marcou o gol do time Amigos do Gole. O craque eleito da partida foi o camisa 25 do JCN, o atleta Davi Amon.

À tarde, o time Vasco FC, de São José do Rio Pardo, marcou 4 a 0 no time 7 de Setembro de Caconde. Com uma equipe renovada e de muita qualidade, os riopardenses venceram o jogo, com gols de Luis André aos 20m e 85m e Lucas Garcia aos 85m e 89m. Com a derrota, a equipe de Caconde não tem mais chances de classificação. O craque eleito do jogo foi o camisa 5 do Vasco, Luan Flauzino.

Em um jogo clássico vargengrandense, Coab FC, o campeão municipal, venceu A.A. Vargeana, o atual campeão da Taça, por 2 a 1. A torcida presenciou um jogo bem elaborado, onde não faltou disposição e técnica para as duas equipes e a partida foi definida nos minutos finais. A equipe do Coab, com a vitória, se recupera da derrota sofrida em sua estreia e embola o Grupo A do evento. Já o time Vargeana marca a sua 1ª derrota na competição. Os gols do Coab foral de Guilherme, aos 71m e aos 89. Para o Vargeana, marcou o atleta Ceará aos 80m. O craque eleito do jogo foi o camisa 11 do Coab, o atleta Guilherme Freitas.

A arbitragem do jogo foi composta por Leonardo Moreira, Flávio Rito, Waldemar Araudi e Pedro Cola.

Fotos: Liga do Desporto