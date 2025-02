José Luís ficou em 2º lugar em sua primeira corrida do ano

O ultramaratonista José Luís Maltempi participou da sua primeira corrida do ano, a 42ª Volta ao Cristo Unimed no último domingo, dia 26, na cidade mineira de Poços de Caldas. Ele chegou em segundo lugar na sua categoria, de 60 a 64 anos.

À Gazeta de Vargem Grande, José Luís falou sobre a competição. “Fiquei muito feliz com o resultado, mesmo aumentando o percurso do ano anterior de 16,800 km para 17,7 km, eu baixei meu tempo de 1h37 para 1h34, ficando assim com o segundo lugar na categoria 60 a 64. Tinha na minha categoria 60 participantes”, disse Luís.

José Luís comentou ainda que ficou muito feliz em representar bem Vargem Grande do Sul na competição, e que só tem a agradecer a Deus por mais esta oportunidade de encarar esse percurso desafiador, que está entre as 20 provas mais difíceis do Brasil pelo grau de dificuldade.