Equipe Bushido foi destaque em premiação

A reunião anual dos professores da 8ª Delegacia Oeste de Judô aconteceu neste domingo, dia 26, na cidade de Leme, comandada pelo sensei Sidnei Paris e contando com a presença do presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, vários senseis kodanshas e técnicos da nossa regional.

Logo após a reunião dos professores, aconteceu a premiação Melhores do Ano 2024 do Ranking da 8ª Del. Oeste.

No ranking final das Melhores Associações, a Associação Bushido de Judô ficou com o troféu de vice-campeã geral. No ranking sub 21 masculino, o atleta Vinicius Lohan Coelho, ficou com o troféu de campeão na categoria ligeiro.

No ranking sub 21 feminino, a atleta Lavinia Lopes Coelho recebeu o troféu de campeã na categoria ligeiro, a Beatriz Pessoa Menossi, recebeu o troféu de campeã na categoria meio médio e a judoca Maria Eduarda Taú, levou o troféu de campeã na categoria médio.

No ranking sênior feminino, Maria Eduarda Taú também levou o troféu de campeã na categoria médio e Lavínia Lopes Coelho levou o troféu de campeã no ligeiro.

Na premiação indicada pelos técnicos dos melhores judocas com títulos oficiais, a atleta Isadora Agnoli recebeu o troféu de destaque da Associação Bushido, por ter sido campeã Paulista, campeã da Copa São Paulo e vice-campeã do Meeting Interestadual Interclubes.

Na premiação para os melhores árbitros 2024, a árbitra Maria Eduarda Taú, recebeu o seu troféu de destaque do ano.

O sensei Daniel Garcia parabenizou a todos. “Parabéns a todos que receberam suas premiações, parabéns a todos os judocas que lutaram o ano todo defendendo nossa equipe, projeto, nossa associação e nossa cidade”, disse.

Ele agradeceu aos judocas, que treinaram, se dedicaram e lutaram em todas as competições, levando a equipe para o segundo lugar no ranking, apenas com alunos do Projeto Social Bushido. “Esse troféu é de todos vocês”, comemorou o sensei.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido, a presidente Val Lima Taú, vice-presidente Olavo Ferreira Martins Neto, ao Marcos Morandim, Marcus Aliende, a todos os pais e mães dos judocas pelo apoio de sempre, agradecimentos ao prefeito Amarildo Duzi Moraes e diretor Luis Carlos pela parceria durante todo o ano de 2024, sem essa parceria não teríamos conseguido. Agradeço também ao novo diretor de esportes Andre Leone, ao prefeito Celso Luis Ribeiro e ao vereador Rafael Coracini Mendes pelo transporte para Leme e pela parceria que se inicia esse ano de 2025. Espero poder contar com a ajuda de vocês e desejo muito sucesso nessa nova administração. Arigato gozaimasu!”, completou.