Sensei Duda Fermoselli recebeu premiação de melhores do ano da Delegacia de Judô

A sensei Maria Eduarda Fermoselli, a Duda Fermoselli, recebeu o troféu de melhores do ano, no domingo, dia 26, na premiação da 8ª Delegacia Oeste de Judô, que aconteceu em Leme, no Clube de Campo Empyreo.

A sensei Duda Fermoselli recebeu a premiação campeão Ranking Sênior. À Gazeta de Vargem Grande, ela contou como foi receber essa premiação. “É sempre uma alegria receber uma premiação da 8ª Delegacia Oeste de Judô, como um dos melhores do ano. Me senti muito honrada em receber esta premiação de melhores do ano 2024 no Ranking Sênior”, disse.

Ao jornal, disse que em 2025, pretende focar nos treinos e nos campeonatos, em busca de novos títulos.