Casa Branca tem projeto de atividade física gratuito

Em Casa Branca, a Prefeitura Municipal iniciou o projeto Saúde em Movimento, com treinamento em grupo, com o objetivo de que os moradores pratiquem atividades físicas de maneira descontraída, fortalecendo a convivência comunitária, fazendo amizades e ganhando mais qualidade de vida.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, que promove semanalmente os encontros do Projeto Saúde em Movimento. Segundo o informado, as atividades são gratuitas, com monitoria de educador físico e acontecem ao longo da semana em bairros e nos distritos.

A prefeitura convida toda a população a reunir os amigos e a família e participar do projeto.

No bairro Desterro, o projeto acontece no Lar Irmão Roberto às segundas-feiras às 19h20 e às quartas-feiras às 18h. No bairro Nazaré, acontece de segunda e quarta-feira às 17h10 na EMEB Prof. Boanerges Nogueira Lima.

No bairro Bela Vista, o projeto ocorre na EMEB Padre Lino José Correr de Oliveira de segunda-feira às 18h10 e de sexta-feira, às 18h. No Parque São Paulo, o projeto é de quarta e sexta-feira às 19h20, na EMEB Profª Stela S. Bacci (CAIC).

Na Venda Branca, o projeto acontece na E.E. Prof. Vicente Paulo Zanqueta de terça e quinta-feira às 17h30. Na Lagoa Branca, o projeto é no Clube Lagoa Branca de terça e quinta-feira às 19h.