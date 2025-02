Prefeitura de Casa Branca fará mutirão contra a dengue

De acordo com a Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) do Estado de São Paulo, Casa Branca registrava 19 casos de dengue até quinta-feira, dia 30. Com os casos subindo, a Prefeitura Municipal fará um mutirão contra a dengue no Parque São Paulo neste sábado, dia 1º de fevereiro, das 8h ao meio-dia.



Nas redes sociais, a prefeitura solicitou que a população colocasse materiais inservíveis na calçada ainda nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Segundo o informado, a prefeitura dará preferência para objetos que possam acumular água.

Os moradores também poderiam descartar móveis, eletrodomésticos, pneus, telhas e outros materiais que estão inservíveis. “Combater a Dengue é dever de todos”, disse.