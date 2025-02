Associação Lucas Tapi nega fraude e adulteração de documentos

Após denúncias anônimas de que a Associação Lucas Tapi estaria cometendo ações irregulares, como falsificação de documentos e fraude para conseguir contratos com a prefeitura de São José do Rio Pardo, a Gazeta de Vargem Grande procurou representantes da entidade para questioná-los a respeito das informações veiculadas.

À reportagem a representante da entidade, Ana Paula Tapi, negou as denúncias e informou que a Associação Lucas Tapi tem sido alvo de perseguição há mais de um ano, sofrendo tentativas de retaliação e recebendo inúmeros telefonemas anônimos. A reportagem também ouviu o advogado Hugo Cossi, que representa defesa da entidade.

A Associação Lucas Tapi realiza em São José do Rio Pardo e também em Vargem Grande do Sul, atendimentos a adultos e crianças com câncer. A primeira notícia sobre o assunto foi veiculada no sábado, dia 25, pelo Portal Cidade Vargem Grande do Sul, que veiculou reportagem informando que a prefeitura de São José do Rio Pardo publicou, no diário oficial daquele município do dia 7 de novembro, que a ouvidoria recebeu denúncias anônimas de suposta adulteração e fraude de documentos, com a finalidade de garantir o recebimento de repasse do poder público. Diante disso, foram iniciadas medidas para apurar os fatos e garantir o direito de defesa à Associação Lucas Tapi

O veículo de comunicação também publicou que o Ministério Público havia recebido denúncia anônima sobre o caso. Ao ser questionada, a presidente afirmou que a denúncia foi arquivada por falta de provas e que a Associação atendeu todas as solicitações do MP, apresentando a documentação exigida.

Segundo o Portal da Cidade, o Conselho Tutelar de São José do Rio Pardo também havia recebido denúncia anônima, no dia 5 de agosto de 2024, acusando a entidade de postar imagens de crianças nas redes sociais sem a devida autorização. Ao jornal, a entidade informou que o Conselho Tutelar registrou a denúncia como inverídica e infundada e que possui todos os documentos de uso de imagem das crianças.

Também negou que a casa do responsável pela entidade ou a sede da associação tenham sido alvo de mandado de busca e apreensão de documentos pela Polícia Civil.

Revelou que a Associação vem enfrentando perseguições há mais de um ano, incluindo tentativas de retaliação, telefonemas anônimos, ameaças e intimidações. Segundo ela, a entidade optou por não tornar essas situações públicas antes e tratar essas situações tão desgastantes, maldosas, e triste internamente, em respeito aos pacientes e à equipe.

A Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi ainda encaminhou à reportagem, uma nota oficial onde nega os fatos. Confira a íntegra.

Nota oficial

“Com muita seriedade, honestidade e amor pela missão, a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi vem a público esclarecer os recentes acontecimentos e reafirmar nosso compromisso inabalável com a transparência, o respeito e a dedicação aos nossos pacientes, suas famílias e à comunidade.

Nossa história foi construída com base em amor verdadeiro, trabalho árduo e honestidade inquestionável. Desde nossa fundação, enfrentamos muitos desafios com coragem e perseverança e muita fé, sempre colocando as necessidades dos pacientes e suas famílias em primeiro lugar. Mesmo com recursos limitados e com muito trabalho nunca deixamos de cumprir nossa missão, muitas vezes contribuindo com recursos próprios para garantir que cada pessoa atendida pela Associação receba o apoio, o acolhimento e a dignidade que merece.

Sobre as denúncias: Esclarecemos de forma categórica que as recentes denúncias envolvendo a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi são completamente falsas e infundadas. Não houve qualquer ação ou intervenção da Polícia Civil em nossa sede. Nenhum documento foi apreendido, e nenhuma visita de autoridades foi realizada na Associação. Essas informações são inverídicas e causam confusão desnecessária, ferindo injustamente a imagem de um trabalho que é realizado com tanto amor e dedicação.

A denúncia anônima feita por telefone à prefeitura gerou a abertura de uma comissão para análise e apuração dos fatos, seguindo os trâmites legais e normais de averiguação administrativa. Reforçamos que a Associação de Apoio às Pessoas com Câncer não está sendo julgada ou condenada. Estamos tranquilos, cientes de nossa idoneidade e de que todos os documentos e informações sempre estiveram e continuarão disponíveis para qualquer esclarecimento necessário.

Sobre nossa missão: A Associação Lucas Tapi nasceu de um sonho de levar amor, esperança e dignidade a quem enfrenta o câncer. Cada ação, cada projeto e cada gesto de apoio é guiado por valores inegociáveis de seriedade, respeito e responsabilidade. Nosso compromisso é oferecer um acolhimento humano Totalmente Gratuito e transparente, sempre priorizando o bem-estar de nossos pacientes e suas famílias.

Pedimos à comunidade que continue confiando em nosso trabalho e se une a nossa Missão e na seriedade de tudo o que construímos ao longo dos 12 anos. Estamos de portas abertas para qualquer esclarecimento e seguimos firmes na nossa missão de transformar a dor em esperança e o sofrimento em força para lutar.

A Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi reafirma seu compromisso com a verdade, com a honestidade e com os valores que nos guiam desde o início. Seguiremos enfrentando desafios com a mesma fé, amor e determinação que nos trouxeram até aqui. E seguiremos com a Missão de sempre servir!”