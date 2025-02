Atletas da luta de braço subiram no pódio em campeonato

Atletas vargengrandenses de luta de braço participaram do Strap Cup, em Indaiatuba, o primeiro campeonato profissional de luta de braço deste ano. O evento aconteceu no último sábado, dia 25, no Indaiatuba Clube, e reuniu os melhores atletas do Estado de São Paulo e entusiastas da modalidade.

Este foi um evento inédito no Brasil, porque a modalidade do jogo era amarrado. Assim, os atletas já iniciaram as lutas amarrados, a fim de que a mão não escapasse durante a disputa.

Na ocasião, o atleta vargengrandense Leandro Veloster foi campeão na categoria 100 quilos no braço direito e vice-campeão na categoria 100 quilos no braço esquerdo.

Dois alunos do Leandro Veloster também participaram. O atleta Gustavo Deco foi campeão na categoria 90 quilos no braço esquerdo. Já Gustavo Rosseto, ficou em terceiro lugar no braço esquerdo, na categoria 100 quilos braço esquerdo.

À Gazeta de Vargem Grande, Leandro Veloster, conhecido na luta de braço como rei da mesa, disse que está satisfeito com a sua performance e a performance dos atletas que ele preparou. Ressaltou que foram três meses de preparação intensa para esse campeonato inédito no Brasil.

O atleta informou que segue firme na preparação para defender o cinturão dos pesos pesados no dia 22 de fevereiro em Campinas. Ele também já está em preparação para o Campeonato Brasileiro Inter Clubs, que será disputado em São Paulo, no evento Arnold Classic Brasil.

Veloster agradece a sua esposa Adriana, seu filho Heitor, seus companheiros de treino na luta de braço, seu preparador físico Fernando Paiva e seu nutricionista Marcelo Ferrari.