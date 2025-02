Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos

Faleceu Maria Armerinda Coeti, aos 94 anos de idade, no dia 24 de janeiro. Residia no Jardim Bela Vista; deixou os filhos Evanildo, Euleide e Euneiva; nora; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 25 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vera Lúcia Betti, a Verinha Betti, aos 57 anos de idade, no dia 26 de janeiro. Residia na Vila Santana; deixou filhos; netos e irmãos. Foi sepultada no dia 27 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Renata Garcia da Silva, Renatinha como era chamada, aos 19 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Residia no Jardim São Lucas; deixou os pais Luzia de Fátima da Silva e Antônio Garcia da Silva; e o irmão Marco Antônio. Foi sepultada no dia 28 de janeiro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Laudelino Ferri Tomasio, conhecido como Dilino, aos 77 anos de idade, no dia 28 de janeiro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Célia; filhos e netos. Foi sepultado no dia 28 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Catharina Teror Palmyer, aos 92 anos de idade, no dia 31 de janeiro. Residia no Centro; viúva de Augusto Palmyer; deixou a filha Cleusa; netos; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento acontecerá neste sábado, dia 1º de fevereiro, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Mário Espindola Xavier, aos 82 anos de idade, no dia 25 de janeiro. Viúvo de Aparecida Miguel; deixou os filhos Mário Marcos e Márcia; era pai também de Luiz Fernando (já falecido). Deixou também genro e nora. Foi sepultado no dia 26 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Denise Aparecida Barzon, aos 53 anos de idade, no dia 27 de janeiro. Deixou os pais Santa Neide Strazza Barzon e Sebastião Eugênio Barzon; e o irmão Tarlei Fábio Barzon. Foi sepultada no dia 28 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Pedro Alias, aos 92 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou a esposa Rosângela Maria Mena Alias; o irmão José Carlos Alias; cunhada e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedicta dos Santos, aos 99 anos de idade, no dia 29 de janeiro. Deixou a filha Maria José Alves Bernardi e o neto Adheilton. Foi sepultada no dia 30 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Nélson Fernandes Filho, aos 78 anos de idade, no dia 30 de janeiro. Deixou a esposa Neusa Aparecida Fernandes; os filhos Márcia, Nilson e Marcos; noras; genro; netos; bisnetos e irmãos. Foi sepultado no dia 31 de janeiro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.