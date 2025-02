Músico Davi Urbano lançou clipe nesta semana

O clipe da canção Coincidências, do músico Davi Urbano, já está disponível nas redes sociais desde a última quinta-feira, dia 30 de janeiro. Gravado durante uma apresentação ao vivo realizada no Vai Quem Guenta Bikers, o clipe conta também com a participação de Vinícius Monteiro, na bateria e Paulo Ribeiro, no contrabaixo.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Davi explicou que o clipe foi gravado após sua adesão à lei de incentivo cultural Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) e a música escolhida faz parte de seu álbum Essência, lançado em 2023. “O edital da Lei Paulo Gustavo foi divulgado em 2023 e fui contemplado, junto com outros artistas, para este projeto. A possibilidade de realizar um clipe musical de uma música autoral foi o motivador para me inscrever”, contou o músico.

A Lei Paulo Gustavo se destina a profissionais da cultura, oferecendo acesso a recursos por meio de editais, chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços ou outras formas de seleção pública simplificada.

O clipe de Coincidências foi gravado no dia 21 de janeiro e a edição das imagens captadas foi feita no dia seguinte. “Para a gravação do clipe convidei dois grandes amigos da música, Vinícius Monteiro para as baterias e Paulo Ribeiro no Contrabaixo. Tivemos ainda a participação de Ralph Teichler como cinegrafista na captação das imagens. Na iluminação e som contratamos o DJ Clovinho Moura da Beats Eventos para uma imagem profissional, e o espaço para a gravação foi o Bar Vai Quem Guenta Bikers, do nosso amigo Alexandre Barroso”, relatou Davi.

Ele explicou à Gazeta que a ideia do projeto foi a de gravar ao vivo, com imagens de um show tradicional. “A experiência foi fantástica e isso gera uma vontade muito grande de fazer mais conteúdos dessa forma. Claro que essa gravação teve o incentivo financeiro para uma produção mais elaborada. Mas agora, sabendo como executar uma gravação, fica mais fácil produzirmos mais, divulgando mais meu trabalho autoral”, adiantou o músico.

Carreira e futuro

Com mais de uma década de atuação no cenário musical, Davi também falou à reportagem sobre sua trajetória. “Hoje em dia sigo meu trabalho musical acústico, me apresentando em bares da cidade e em toda região, eventos particulares e encontros de motociclistas. Após 15 anos de atividade na música, já com 7 CD’s autorais lançados em todas as plataformas musicais, atualmente trabalho em mais um projeto autoral, reunindo canções que venho compondo para um lançamento agora em 2025. Além disso tenho me dedicado também à gravação de vinhetas comerciais em meu estúdio”, disse.

Onde assistir

Para conferir o clipe de Coincidências, basta acessar as redes sociais do Davi Urbano: YouTube: @cigarboxbrasil3490, Instagram @daviurbano, Facebook @daviurbano e Tiktok @cigarboxbrasil.