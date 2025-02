Informe Publicitário: Onde Sorrisos Nascem!

Há mais de 30 anos atuando como cirurgião buco-maxilo facial, professor e coordenador de cursos avançados em cirurgia e implantodontia, o dentista Dr. Paulo Saad escolheu Vargem Grande do Sul para expandir seus horizontes e oferecer à população local uma nova opção de diagnóstico odontológico por imagem, com compromisso de colaborar com os profissionais e pacientes do setor odontológico.

Com um histórico sólido de liderança e inovação, a DVI Diagnóstico Odontológico, rede de franquias com sua sede em Ribeirão Preto – SP, traz para a cidade um negócio que reflete seus princípios de qualidade, confiança e excelência no atendimento.



A escolha pela cidade não foi por acaso: “Acredito no potencial de Vargem e na receptividade dos seus moradores. Nossa missão é não só atender aos dentistas e contribuir para uma melhor prática odontológica, mas oferecer atendimento humanizado e personalizado aos pacientes encaminhados por estes profissionais”, reforçam Dr. Paulo e seu filho, Dr. Gabriel Saad, também dentista e gestor da unidade.

Com esse novo projeto, eles reafirmam o compromisso com a prática de uma odontologia de excelência além da criação de uma comunidade de dentistas sólida e unida, proporcionando atendimentos de melhor qualidade para todos que busquem a rede odontológica local, tendo um olhar atento às necessidades dos profissionais, da população e caminhando juntos para o futuro da cidade.

CONTE COM A MAIOR REDE DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PERTO DE VOCÊ!

Somente a DVI pode te oferecer exames com fluxo 100% digital e com validade jurídica!

Na DVI você tem acesso a uma vasta equipe de laudadores disponíveis para conferência sempre que precisar!

Conte com resultados prontos em até 48h!

Redes Sociais: @dvidiagnostico

Rua Quinzinho Otávio, 123 (19) 3641-4001