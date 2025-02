Homem é detido por ameaça e violência doméstica

Um homem foi preso por ameaça e violência doméstica na Cohab 6, em Vargem Grande do Sul, na noite de quarta-feira, dia 5, por volta das 19h20.

A Polícia Militar foi acionada e deslocou-se até o local para atender a ocorrência. Segundo relato da vítima, seu ex-companheiro foi até sua residência e a ameaçou de morte, estendendo as ameaças ao atual marido dela. O casal está separado há 10 anos e tem uma filha de 14 anos juntos.

No momento da abordagem policial, o rapaz foi encontrado do outro lado da rua, consumindo bebida alcoólica. Submetido a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre as ameaças, ele afirmou apenas que não iria deixar o local.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão a ele pelo crime de ameaça. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista.

Após a elaboração do boletim de ocorrência, a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão. O rapaz foi então, encaminhado à Cadeia Pública, onde ficou à disposição da Justiça.