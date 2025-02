Descumpriu medida protetiva e foi preso por danos

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva no Jardim Primavera, no sábado, dia 1º, por volta das 19h40. O caso envolveu ameaças, injúria, resistência à prisão e danos materiais.

A equipe foi acionada para verificar a denúncia de que um homem estaria descumprindo uma medida protetiva e danificando um veículo no local. Ao chegarem, os policiais entraram em contato com a vítima, que relatou possuir uma medida protetiva contra seu ex-companheiro.

Segundo ela, ele compareceu à sua residência e a ofendeu com palavras de baixo calão. Além disso, utilizou seu próprio veículo para colidir repetidamente contra o carro de seu atual namorado e também contra um caminhão, ambos estacionados na via. Declarou também que o ex-companheiro ameaçou seu atual namorado de morte.

Durante a abordagem, o rapaz se recusou a ser preso e ofereceu resistência. Diante da situação, os policiais deram voz de prisão a ele e a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista. A prisão dele foi ratificada pelas autoridades policiais.

O local foi periciado por uma equipe do Instituto de Criminalística, sendo constatados danos nos veículos. O carro do rapaz foi apreendido pelas autoridades.