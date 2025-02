Tradicional Festa do Milho é neste fim de semana

A tradicional Festa do Milho, que chega em sua 17ª edição, e o 13º Festival de Música Sertaneja serão realizados neste sábado, dia 8, e neste domingo, dia 9, na Praça Capitão João Pinto Fontão, a Praça da Matriz. O evento foi organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul.

Como todos os anos, o evento contará com a participação das entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, que estarão à frente das barracas de comidas típicas à base de milho verde.

Participam as entidades APAE com panquecas, Casa Dom Bosco com bolinho cabelo de anjo, Sociedade Humanitária com bolo de milho, Associação Lucas Tapi com coxinha de milho e bala de milho caramelizada, Paróquias Sant’Ana com curau, Paróquia Santa Luzia com polenta de milho com molho, Casa de Passagem “Heitor A. Fontão” com pastel, beijinho de milho e polenta frita, Comissão da Via Crucis com milho cozido, sorvete e pamonha, Grupo de Escoteiros “Curumins da Mantiqueira” com canjica e milho na chapa, Grupo Mão Amiga com pipoca gourmet e suco de milho e o Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul com o bar, vendendo cerveja, refrigerante e água.

Neste sábado, dia 8, o Festival de Música Sertaneja tem início às 20h e, após, a cantora Débora Tortello se apresenta. No domingo, dia 9, as apresentações iniciam às 15h e o encerramento da tarde fica por conta da Orquestra de Viola Caipira “Pérola da Mantiqueira”. A partir das 20h acontece o encerramento do 13º Festival Sertanejo e show em seguida com a dupla sertaneja Divino e Donizete.

Festival de Música Sertaneja

O 13º Festival de Música Sertaneja, que acontece junto com a Festa do Milho, está sob a coordenação e organização da Diretoria de Cultura e Turismo de Vargem Grande do Sul juntamente com a empresa “Edy Eventos”.

O objetivo é incentivar e promover a música sertaneja, bem como seus intérpretes; direcionar o interesse da população e mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer; revelar novos talentos; e fomentar o consumo da “17º Festa do Milho”.

A participação no 13º Festival de Música Sertaneja é aberta a qualquer Trio, Dupla ou Solo, não profissionais, e cada participante poderia se inscrever uma única música, com duração não superior a quatro minutos. A inscrição dos participantes era obrigatória e poderia ser realizada até sexta-feira, dia 31.

O evento terá duas fases eliminatórias e, em cada fase, serão classificados cinco participantes para a fase final. Neste sábado, dia 8, acontece a primeira fase eliminatória das 20h às 23h. A segunda eliminatória acontece no domingo, dia 9, das 14h às 17h, e a fase final também será no domingo, das 19h30 às 23h.

Dentre os 10 classificados e finalistas do festival, cinco serão escolhidos e premiados. Todos ganharão troféus, mas o ganhador recebe R$ 2.500,00, o segundo lugar ganha R$ 1.500,00, o terceiro ganha R$ 1.000,00, o quarto ganha R$ 600,00 e o quinto ganha R$ 500,00.

A classificação dos participantes e a premiação ficarão a cargo da Comissão Julgadora, composta no mínimo de cinco e no máximo de 11 membros escolhidos por “Edy Eventos” e Departamento de Cultura e Turismo, dentre músicos, produtores, jornalistas e pessoas ligadas a artes e a cultura em geral.

Os preparativos do curau

A paróquia Sant’Ana este ano venderá o curau de milho. Ao jornal, o voluntário José Henrique Peixoto informou que os preparativos estão a todo vapor. “Essa semana chegaram os milhos, a gente se reuniu para descascar, limpar, picar eles para deixar tudo separado. Também recebemos os leites de doação de produtores de leite e nesta sexta-feira, dia 7, à noite faremos o curau junto com as comunidades neocatecumenais até de madrugada. Deixamos para fazer tudo na sexta, à noitinha, para que seja oferecido depois no dia da festa um produto mais fresco, uma coisa mais fresquinha feita no dia”, disse.

Segundo explicou, a produção está bem adiantada e a parte mais pesada, de limpeza e separação do milho verde, que chegou da roça para os voluntários, já está feita. “Após, é batido o milho, passado nas peneiras finas, depois colocado no fogo junto com o leite até dar o ponto do curau”, comentou.

Uma curiosidade muito bacana, de acordo com o José, é que o curau será feito de duas maneiras. “O nosso curau é o verdadeiro curau, feito de milho com leite. E para as pessoas que têm intolerância à lactose e alergia e tudo mais, fazemos o curau com água, sem leite, então não atrapalha quem tem esses problemas lácteos”, disse.

A paróquia Sant’Ana já conseguiu todas as doações para participar da festa, como leite, açúcar e milho. “Está tudo em ordem”, comemorou.

O voluntário ressaltou que a expectativa da equipe é que seja uma festa muito boa. “Principalmente depois que passou um período de chuva, pois tínhamos um certo medo. Mas as previsões do final de semana mostram um tempo firme, até com algumas nuvens, o que seria um tempo bom para comer curau, para comer coisas de milho, a pamonha, o próprio milho e os demais pratos”, pontuou.

Para ele, essa é uma festa muito bem organizada, feita com muito capricho por todas as entidades. “Todo mundo envolvido, uma festa muito boa e familiar, principalmente com o Festival Sertanejo, o único que tem na região, que atrai pessoas de todo o país. As coisas são feitas com muito amor, muito carinho, muito zelo e espero que o público goste das coisas que estão sendo feitas e que estejam presentes no dia da festa para prestigiar”, finalizou.