Sebrae-SP abre vagas para estagiário e jovem aprendiz em São João da Boa Vista

Inscrições para o estágio terminam neste sábado, dia 8, e para o Programa Jovem Aprendiz terminam na segunda-feira, dia 10

O Sebrae-SP abriu inscrições para dois processos seletivos que vão escolher um jovem aprendiz e um estagiário (vaga afirmativa destinada a pessoas negras) para comporem o quadro de colaboradores no Escritório Regional em São João da Boa Vista.

Para concorrer à vaga no Programa Jovem Aprendiz, o interessado terá prazo de inscrição e prova online objetiva até o meio-dia de segunda-feira, dia 10, por meio do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O aprendiz será contratado para desenvolver a capacitação prática em diversas áreas do Sebrae-SP e participará da capacitação teórica do Programa Aprendiz Legal em Arco Administrativo, a ser ministrado nas dependências do CIEE localizado na região de atuação pertencente ao município de São João da Boa Vista.

Para concorrer à vaga de aprendiz, o candidato deve obrigatoriamente atender aos principais requisitos, que seria ter de 14 a 21 anos e 11 meses de idade; não ter atuado como jovem aprendiz no arco administrativo; renda familiar: jovens cuja renda per capita não ultrapasse um salário-mínimo nacional; estar cursando no mínimo 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental (período noturno), cursando Ensino Médio do 1º ao 3º ano (período noturno) ou formados no Ensino Médio, sem ingresso no Ensino Superior.

Estágio

Para o processo seletivo que destinará uma vaga de estágio exclusiva a pessoa negra, as inscrições devem ser feitas até neste sábado, dia 8. Neste caso, as etapas da seleção serão compostas por inscrição; análise curricular; entrevista coletiva e/ou individual; e entrega de documentos para contratação.

Entre os requisitos exigidos, é imprescindível que os interessados estejam no Ensino Superior (a partir do 2º semestre), cursando Administração de Empresas ou áreas correlatas e ainda tenham conhecimentos em pacote Office.

Entre as principais atividades estão apoio ao BackOffice, suporte administrativo, controle de planilhas, contato com clientes e emissão de relatórios em Excel.

O escolhido terá jornada de trabalho com 30 horas semanais, bolsa-auxílio de R$ 2.180, além de benefícios como: vale-refeição, seguro de vida, assistência médica e auxílio-transporte.

Fotos: Sebrae Divulgação

Inscrições

As inscrições para o estágio deverão ser realizadas pelo link https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=XLVgbXYlYE2uMxHfDqB5g_izblmpPYlGtNr1BY4FrolUQTZRQ01ZVUNGU0UxTk1GMUVKTzZWNUVMQy4u&route=shorturl.

Já para o processo de Jovem Aprendiz, as inscrições podem ser realizadas pelo site https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/trabalhe_conosco/a07_2025-jovem-aprendiz-escritorio-regional-sao-joao-da-boa-vista,2a6108459c994910VgnVCM1000001b00320aRCRD.

O gerente regional do Sebrae-SP, Marcos Kremer, falou sobre as oportunidades. “O Sebrae-SP sempre abriu e abre suas portas para que novos talentos possam integrar sua equipe. Em qualquer um de nossos escritórios, seja na capital, região metropolitana ou no interior do Estado, frequentemente estimulamos o empreendedorismo, incentivamos o compartilhamento de ideias e opiniões, apoiamos o crescimento e desenvolvimento profissional, além de investirmos em um ambiente diverso e inclusivo. Então, se você quer ser um jovem aprendiz ou um de nossos estagiários, esse é o momento de fazer parte de nossa equipe”, garantiu.