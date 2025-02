Polícia Civil prende dupla por roubo em Vargem

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul efetuou, na terça-feira, dia 4, a prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em um roubo ocorrido no último dia 12. A operação foi coordenada pelos delegados Dr. Antônio Carlos Pereira Júnior e Dr. Ivan de Azevedo Lopes Júnior, com apoio dos investigadores Diego, Maycon e Daniel, além do agente policial Tiago.

O crime aconteceu por volta das 4h55 do dia 12 de janeiro deste ano, quando dois assaltantes com os rostos parcialmente encobertos invadiram um estabelecimento comercial armados com uma aparente arma de fogo. Sob grave ameaça, a dupla roubou R$ 100,00 e 10 pacotes de cigarros antes de fugir do local.

Após tomar conhecimento dos fatos, o Setor de Investigações Gerais (SIG) iniciou diligências e conseguiu identificar os suspeitos por meio de imagens de segurança e reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Com base nas investigações, a Polícia Civil representou pela prisão temporária dos indivíduos e pela expedição de mandados de busca e apreensão para localizar a arma utilizada no crime.

Na terça-feira, dia 4, após o deferimento das ordens judiciais, a equipe policial cumpriu os mandados de prisão e localizou uma réplica de arma de fogo, utilizada na ação criminosa. Posteriormente, os suspeitos foram submetidos a reconhecimento pessoal juntamente com outros três indivíduos de características semelhantes, sendo novamente identificados pela vítima sem margem para dúvidas.

Após os interrogatórios e indiciamentos, os detidos foram encaminhados à Cadeia Pública de São João da Boa Vista, onde ficaram à disposição da Justiça.