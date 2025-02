Agrediu a companheira e foi preso pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira, dia 6, por violência doméstica no Jardim Santa Martha. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 22h34.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada para atender uma denúncia de agressão dentro de uma residência. No local, os policiais encontraram tanto a vítima quanto o suspeito, que apresentavam sinais de lesões corporais. A vítima tinha escoriações no braço esquerdo e arranhões no pescoço, enquanto o autor apresentava um arranhão na região do pescoço e um ferimento no dedão do pé esquerdo.

A equipe policial realizou buscas, mas não encontrou a arma branca utilizada no crime, uma faca, que foi mencionada na denúncia. Após o atendimento inicial, o caso foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o rapaz foi preso por violência doméstica, ameaça, injúria e lesão corporal. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.