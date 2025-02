Furtou furadeira e foi pego

Um homem foi preso na madrugada de terça-feira, dia 4, por volta das 4h20, no bairro Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, após ser flagrado pela Guarda Civil Municipal (GCM) com uma furadeira Makita de origem suspeita.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe da GCM avistou o indivíduo carregando a caixa da furadeira e, ao tentar abordá-lo, o suspeito fugiu, sendo alcançado logo em seguida. Questionado sobre a procedência do objeto, o homem não soube explicar, levantando a suspeita de furto.

Após consulta ao sistema Infoseg, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante disso, ele foi conduzido à UPA para exame de corpo de delito e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde ficou à disposição da justiça.