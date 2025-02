Jita Kyoei recebe homenagem de melhor de 2024

A Oitava Delegacia Oeste de Judô, da Federação Paulista de Judô, entregou no dia 26 de janeiro, domingo, troféus a atletas, professores e equipes que se destacaram ao longo de 2024. Entre os homenageados, estava a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan, que recebeu a premiação dada à melhor equipe do ano, e também a judocas da agremiação, que foram homenageados pelas suas conquistas.

O evento, realizado no Clube de Campo Empyreo, em Leme, ainda recebeu a reunião anual dos professores da entidade. Marcaram presença na solenidade o presidente da Federação Paulista de Judô, Henrique Guimarães, o delegado regional Sidnei Paris e os kodanshas Maurilio Cesário, Anderson Dias de Lima, Júlio Takashi Kawaguchi, Eduardo Freire, Marcos Mercadante, Marcos Francisco da Silva, Marilaine Ferranti, Rodolfo Matias, Edinho Alcarde Everardo e Pedro Antoneli.

Fotos: Jita Kyoei

A reunião teve por objetivo apresentar o calendário de competições 2025, tanto as nacionais quanto as estaduais e regionais. Também foram apresentados as conquistas e os resultados bastante positivos da Oitava Delegacia em 2024.

Após a reunião, teve início a Cerimônia de Premiação dos Melhores do Ano da 8ª Delegacia em 2024, onde atletas, oficiais técnicos, árbitros e técnicos foram condecorados com troféus personalizados entregues um a um pelos kodanshas presentes.

Na ocasião os oito atletas da Jita Kyoei homenageados foram João Gustavo Domingos (Sub 18), João Paulo Rotta da Silva (Sub 21), Mateus Jacon (Sênior), Lívia Aparecida de Oliveira (Sênior), Ana Júlia Ribeiro (medalhista Paulista Aspirante 2024), Marcela de Oliveira Monteiro (Sub 18), Rebeca de Oliveira Monteiro (Sub 18) e Guilherme Daud Ronchi (Sênior).

Na Premiação de Melhor Equipe de Judô da Oitava Delegacia Oeste em 2024 a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan foi a campeã, recebendo o sensei Marco Aurélio o troféu das mãos do delegado regional, sensei Kodansha Sidnei Paris.

“Um grande dia para o judô Jita Kyoei que, com 12 anos de fundação, conquista esse importante título em meio a grandes e renomadas equipes da delegacia”, celebrou o sensei. “Parabenizo a todos os judocas Jita Kyoei, todos os senseis de nossa equipe, todos os parceiros, patrocinadores, incentivadores e apreciadores de nosso trabalho”, comentou Marco Lodi. “Fica um agradecimento especial à prefeitura de Vargem Grande do Sul por todo o apoio que tornou possível a conquista de nossos judocas”, observou.

Os agradecimentos foram estendidos aos senseis Guilherme Daud Ronchi, Helder Noronha, Bruna Lasmar, Pablo Calderari e aos monitores, João Souza, João Gustavo, Lucas Gabriel, Livia Oliveira, João Rotta, Gabriel Maciel e Geovane Toneto. “Seguirmos firmes para que 2025 seja um ano abençoado e produtivo”, finalizou Marco.